Gelsenkirchen: Kinderhaus-Schützlinge ziehen nach Scholven

Vom Süden Gelsenkirchens hoch in den Norden geht’s im April für zwölf Mädchen und Jungen, die derzeit im Caritas-Kinderhaus an der Knappschaftsstraße leben: Weil die Villa rund ein Jahr lang umgebaut wird, ziehen die Drei- bis Neunjährigen für diesen Zeitraum mit ihren Erziehern und dem übrigen Personal in das seit 2018 leerstehende Pfarrhaus der St.-Josef-Gemeinde Scholven. Ein Tapetenwechsel, der es in sich haben könnte für die zum Teil stark traumatisierten Kinder – aber einer, der „alternativlos“ ist, wie Caritas-Fachbereichsleiter Christoph Grün klarstellt.

„Wenn wir das Gebäude nicht so umbauen würden, dass für jedes Kind ein Einzelzimmer bereit steht, bekämen wir vom Landesjugendamt keine Betriebserlaubnis mehr und müssten die Einrichtung schließen“, erläutert Grün die Notwendigkeit der Umgestaltung, deren Kosten der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) als Eigentümer der Immobilie trägt. Dort werden Kinder betreut, die in ihren Familien vernachlässigt oder misshandelt wurden und nun besonders intensive pädagogische und therapeutische Unterstützung benötigen.

Zweigeschossiger Anbau ermöglicht Einzelzimmer für jedes Kind

Neben der St.-Josef-Kirche an der Buddestraße in Gelsenkirchen-Scholven befindet sich das alte Pfarrhaus, das für etwa ein Jahr die neue Heimat der Mädchen und Jungen des Ückendorfer Kinderhauses werden soll. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Geplant ist, im hinteren Bereich der Villa in Richtung Garten einen zweigeschossigen Anbau mit einer zusätzlichen Nutzfläche von insgesamt rund 100 Quadratmetern zu errichten. „Auf jeder Etage stehen dann etwa 34 Quadratmeter mehr für den Wohnbereich und zehn Quadratmeter mehr für die Zimmer zur Verfügung“, so Grün. Bislang verfügt das Kinderhaus über 14 Plätze, von denen zwei mit Rücksicht auf den Umzug schon seit Längerem nicht mehr belegt sind. Denn das Pfarrhaus in Scholven bietet nur Platz für zwölf Kinder.

An der Knappschaftsstraße werden die übrigen Räume in Erdgeschoss und erster Etage unterdessen umgestaltet und in ihrem Zuschnitt so umgebaut, dass am Ende nur noch zwölf Einzelzimmer verbleiben. Im Dachgeschoss ist die Verwaltung untergebracht, im Keller befinden sich Spiel- und Bastelräume.

Suche nach einem Ausweichquartier gestaltete sich schwierig

Nachdem der Caritasverband jahrelang vergeblich ein Ausweichquartier im näheren Umkreis des Kinderheims gesucht habe, seien die Verantwortlichen „sehr froh“, doch in Gelsenkirchen bleiben zu können. betont Grün. „Erst recht, weil es auch im neuen Domizil einen Garten und einen geschützten Innenhof gibt.“ Es sei sehr schwierig gewesen, ein Ersatzobjekt zu finden, das genügend Zimmer in ausreichender Größe bietet und auch den Brandschutz-Anforderungen gerecht wird. „Außerdem wollten wir die Mädchen und Jungen ja nicht völlig aus ihrer sozialen Umgebung herausreißen.“

Schon jetzt finden in Scholven Rückschnittarbeiten in den Außenanlagen statt, überdies wurden die Zimmer modernisiert und das ebenerdige Gebäude in Sachen Brandschutz ertüchtigt. „Wir hoffen, in den Osterferien umziehen zu können. Vorgesehen ist, dass die Kinder von einer Ferienmaßnahme gar nicht mehr nach Ückendorf zurückkehren, sondern direkt in Scholven einziehen.“

Betreuer hoffen auf eine schnelle Eingewöhnung

Gelsenkirchen Einrichtung vermittelt Kindern Ruhe und Schutz Mindestens ein Jahr bleiben die Mädchen und Jungen im Kinderhaus der Caritas an der Knappschaftsstraße, nachdem sie aus ihren Familien herausgenommen wurden. Manche Schützlinge bleiben auch rund drei Jahre, wenn sich nicht zeitnah eine Pflegefamilie, eine passende Einrichtung findet oder die Rückkehr in die Familie (noch) unmöglich ist. In der Einrichtung, die die Caritas vom Sozialdienst katholischer Frauen und Männer angemietet hat, werden die Kinder von sieben Vollzeit-, drei Teilzeitkräften, zwei Aushilfen, zwei Erzieherinnen im Anerkennungsjahr und zwei Praktikanten betreut. Ziel ist es, ihnen Ruhe zu vermitteln, sie emotional zu stabilisieren und eine Diagnose zu erstellen, um eine passgenaue Therapie zu ermöglichen. Das Kinderhaus wird von Jugendämtern aus vielen umliegenden Städten angefragt.

Die Betreuer setzen nun darauf, dass die Mädchen und Jungen offen und neugierig mit der neuen Situation umgehen werden. „So ein Umzug ist für Kinder ja auch immer etwas Spannendes“, meint Grün. Kinderhaus-Leiterin Stefanie Horstkamp ist ebenfalls zuversichtlich, dass die Eingewöhnung gut funktionieren wird. „Von den drei Kindern im Kita-Alter wird nur eines bis zum Sommer weiter seine alte Einrichtung besuchen und dann in einen Scholvener Kindergarten wechseln. Die übrigen zwei gehen sofort nach dem Umzug in eine Kita im Stadtteil.“ Sie seien eng miteinander befreundet und kontaktfreudig. „Für sie wäre es nachteiliger, jeden Morgen eine halbe Stunde mit dem Bus nach Ückendorf gefahren zu werden.“

Zwei ältere Kinder sollen das Schuljahr an ihrer alten Schule im Stadtsüden beenden und dann zu einer Grundschule vor Ort wechseln. „Sie sind ebenfalls eng befreundet und gut in der Schule. Wir gehen davon aus, dass ihnen der Neuanfang nicht schwer fallen wird“, so Stefanie Horstkamp.