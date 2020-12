Gelsenkirchen: Kneipenquiz zum Jahreswechsel

Silvester allein - aber mit Freunden: In Gelsenkirchen kann man den Jahreswechsel beim Online-Quiz verbringen.

Gelsenkirchen Große Silvester-Feiern sind wegen Corona nicht erlaubt. In Gelsenkirchen gibt es eine Alternative für alle mit Zugang zum Internet.

Silvester steht vor der Tür - und wie auch schon für Weihnachten gilt auch für den letzten Tag des Jahres: In Zeiten von Corona wird das Fest anders ausfallen als sonst. Größere Treffen sind untersagt, wer sich dennoch mit Freunden treffen will, muss kreativ sein und andere Wege finden.

Eine Möglichkeit: Man trifft sich online, per Videochat. Wem das allein zu langweilig ist, für den gibt es ein weiteres Angebot. Die Organisatoren des Gelsenkirchener Kneipenquiz' haben für den Silvesterabend genau das vor: ein Kneipenquiz, natürlich online.

Das Gelsenkirchener Kneipenquiz feierte Premiere im November

Bereits im November hatte dieses Format , nachdem es im Rahmen des Kulturbiergartens in Buer im Sommer schon gab. Jetzt entschlossen sich die Kneipenquiz-Organisatoren um Bernd Rudde dazu, auch an Silvester ein Quiz zu veranstalten.

So funktioniert’s: Mehrere Teams (fünf bis sechs Teilnehmer), die vorab gewählt werden, treten gegeneinander an. Das Organisationsteam bereitet pro Spielabend mehrere Aufgaben zu verschiedenen Themenschwerpunkten vor. Beispielsweise Fragen zu den Themen Kultur, Musik, Sport, Aktuelles oder über die Stadt Gelsenkirchen gilt es für die Teams, schnellstmöglich zu beantworten.

Hier kann man sich für das Kneipenquiz anmelden

„Aber es gibt auch Aufgaben, bei denen beispielsweise der Interpret eines Musikstücks erraten werden muss oder die Teilnehmer erkennen müssen, was auf einem verfremdeten Foto zu sehen ist“, sagt Rudde. Beim „Buchstabensalat“ geht es darum, Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu bringen, so dass diese ein Wort ergeben.

Für die Silvesterausgabe verspricht der Organisationskreis neben dem Quiz noch ein Kulturprogramm und die eine oder andere Überraschung. Wer mitmachen möchte, kann sich per Mail anmelden: Kneipenquiz-ge@gmx.de.