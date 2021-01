Gelsenkirchen: Kommunalpolitik ohne Anfassen und Nähe

Gelsenkirchen Gelsenkirchens Bezirksbürgermeister haben es schwer: Treffen sie sonst Bürger bei Festen und Feiern, müssen sie nun andere Wege gehen.

Kommunalpolitik lebt von Bürgernähe. Davon, dass bei zufälligen Treffen auf der Straße oder bei Veranstaltungen Gespräche am Rande möglich sind, Menschen sich in lockerer Atmosphäre mitteilen können. Das jedoch ist seit knapp einem Jahr kaum mehr möglich – mit spürbaren Folgen für die fünf Bezirksbürgermeister der Stadt.

„Vor Corona war man ja jedes Wochenende im Stadtteil unterwegs“, erzählt Wilfried Heidl, Bezirksbürgermeister Ost. „Wenn man beim Fußball an der Bande stand, dauerte es nicht lange, bis jemand kam und sagte, ich habe da mal ein Anliegen.“ Nun fallen solche Begegnungen weg. „Nähe schaffen ist schwierig, wenn man nicht rausgehen kann“, weiß auch Michael Thomas Fath, Bezirksbürgermeister Süd.

Gelsenkirchener Wochenmärkte sind wieder Treffpunkte

So tun die Bezirksbürgermeister das, was noch möglich ist, drehen Runden im Stadtteil, besuchen die Wochenmärkte, die eine Renaissance erleben als soziale Räume und lokale Nachrichtenportale. „Wenn ich eine Runde über die Cranger Straße in Erle laufe oder über die Ewaldstraße in Resse, da kommen die Menschen schon auf mich zu“, berichtet Heidl.

Und auch seinen Amtskollegen aus dem Süden zieht es in „seine“ Quartiere. „Ich bin oft mit dem Rad unterwegs und unterhalte mich viel mit den Menschen, insbesondere da, wo die Armutszuwanderung große Kerben in die Gesellschaft geschlagen hat und man dem Abdriften in rechte Gefilde entgegen wirken muss“, erinnert Michael Thomas Fath daran, dass Krisenzeiten eigentlich einer besonderen Fürsorge für Bürger durch die Politik bedürfen. „Das treibt mich um. Da gibt es viele Hotspots, wo sich Menschen im Stich gelassen fühlen und das Vertrauen in die Politik verlieren. Etwas Schlimmeres gibt es nicht“, mahnt er an.

Kommunalpolitik im Videoblog

„Ein bisschen kann man ja auch unter Coronabedingungen Präsenz zeigen“, findet Dominic Schneider, Bezirksbürgermeister Nord. Auch er ist in seinem Bezirk vielfach mit dem Rad unterwegs, hat im Lockdown aber auch neue Konzepte entwickelt. „Ich betreibe jetzt einen Videoblog auf Facebook, wo ich monatlich einen Beitrag veröffentliche. Und ich will künftig Online-Sprechstunden anbieten.“

Sicher, die Menschen könnten „ihren“ Bezirksbürgermeister auch telefonisch oder per Mail erreichen. Das Problem aber ist, das tut in der Regel nur jener, der die Person schon kennt. Man müsse also Alternativen schaffen zu der zwanglosen Ansprache im öffentlichen Raum. Ein Videoblog könnte eine solche sein. Wo es möglich ist, geht Dominic Schneider aber raus zu den Menschen. „Ich war am Tag vor Weihnachten zum Beispiel an der Apostelkirche bei der Essensausgabe für Menschen ohne Obdach dabei. Das war fast schon ein klassischer Termin.“

Probleme relativieren sich

Die Zahl der Nachrichten von Bürgern, die sich über Missstände im kommunalen Raum beschweren, habe spürbar abgenommen, berichtet Joachim Gill, Bezirksbürgermeister West. „Die Probleme sind nach wie vor vorhanden, aber die Menschen sind mehr mit sich selbst beschäftigt. Es relativiert sich alles. Mein Eindruck ist, die Menschen sind sich der Tatsache bewusst geworden, dass es schlimmere Dinge gibt, die einen treffen können.“ Ein paar Drogensüchtige, die ihre Zeit auf dem Marktplatz verbringen, die seien nun kaum mehr eine Aufregung wert. Um zumindest etwas Kontakt zu halten zu den Bürgern besucht auch Gill die Wochenmärkte im Bezirk. „Da trifft man natürlich Leute und erfährt das eine oder andere. Viele jedoch nehmen die Mahnungen ernst und bleiben zu Hause. Das spüre ich schon.“

Schwierige Zeiten also für Kommunalpolitiker. So sieht es auch Marion Thielert, Bezirksbürgermeisterin Mitte. „Wir Bezirksbürgermeister sind ja dazu da, die Nähe zum Bürger zu haben. Nur dann können wir handeln. Man muss den Menschen das Gefühl geben, dass sie gehört werden.“ Für die erfahrene Politikerin bedeutet das, ansprechbar zu sein – zu fast jeder Zeit. Mails beantworte sie auch, wenn sie sie am Wochenende erreichen. Telefonate ebenso. Gerade jetzt. „Ich lebe von der Nähe zu den Menschen, davon, sie beruhigen und ihnen Mut zusprechen zu können.“

Politik trifft Sozialarbeit

Besonders fühle sie mit jenen, die in so schwierigen Zeiten ganz alleine sind. Ihnen widmet sie besonders engagiert ihre Zeit. „Wer soll ihnen denn sonst Mut machen?“ Das klingt fast mehr nach Sozialarbeit als nach Politik. „Ich würde meine Arbeit such so verstehen“, sagt Marion Thielert und betont, auch nach vielen Jahren sei sie noch mit Herzblut dabei. „Ich möchte, dass die Menschen das Gefühl haben, dass ich für sie da bin. Dafür bin ich gewählt worden. Und nur so bereitet mir diese Aufgabe Freude.“

Zur Info: In Gelsen­kirchen gibt es fünf Stadtbezirke: Gelsenkirchen-Mitte, -Nord, -West, -Ost und -Süd. Für jeden Stadtbezirk wird eine Bezirksvertretung gewählt, deren Mitglieder wählen in ihrer ersten Sitzung nach der Wahl den Bezirksbürgermeister.

Eine Übersicht der Bezirksbürgermeister und Links zu den jeweiligen Kontaktdaten steht auf der Stadtseite im Internet.