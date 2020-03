Die Zahl der Straftaten in 2019 war nicht nur in ganz Nordrhein-Westfalen weiter rückläufig, sondern auch in Gelsenkirchen. Am Montag stellten Gelsenkirchens neue Polizeipräsidentin Britta Zur und der stellvertretende Leiter der Direktion Kriminalität, Denis Andric, die aktuelle Kriminalstatistik vor. „Wir haben gute Zahlen“, sagte Zur. Demnach wurden der Behörde 21.937 Straftaten angezeigt. „Es ist das niedrigste Straftatenaufkommen der vergangenen 20 Jahre.“

Stark rückläufige Zahlen bei Wohnungseinbrüchen

Zu dieser Gesamtbilanz gehören auch weitere positive Entwicklungen, beispielsweise bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls. 452 solcher Delikte in 2019 bedeuten das niedrigste Fallzahlenaufkommen in den vergangenen 16 Jahren. In enger angelegten Zeiträumen fällt der Trend besonders deutlich aus: Vor fünf Jahren lag die Zahl der Wohnungseinbrüche in der Stadt noch bei 1454, gemessen an den jüngsten Fällen ist das ein Rückgang um rund 70 Prozent.

Der deutliche Erfolg war vor allem deshalb möglich, weil die Gelsenkirchener Polizei in ihrer Strategie die Wohnungseinbrüche seither stärker ins Visier genommen hat, wie Kriminalrat Andric erklärte: „Mehr Kontrollen, mehr verdeckte Streifen, Computer-Auswertungen, mehr Aufklärung der Bürger und verstärkter Einsatz von Sicherheitstechnik durch Mieter und Hauseigentümer.“ Das sei aber noch kein Anlass, um Entwarnung zu geben.

Sorge bereiten die vielen Fälle von Taschendiebstahl

„Auffällig ist die negative Entwicklung beim Taschendiebstahl“, sagte Britta Zur. Die Polizeipräsidentin kündigte deshalb einen „neuen Behördenschwerpunkt“ an. 2019 registrierte die Polizei in Gelsenkirchen 1513 Taschendiebstähle, eine Zunahme im Vergleich zum Vorjahr um rund acht Prozent – im Vergleich zum Jahr 2015, als mit 1091 Fällen erstmals die 1000er-Marke durchbrochen wurde, ist das ein Plus von etwa 39 Prozent.

Um eine Trendwende herbeizuführen herbeizuführen, werden in diesem Jahr verstärkt repressive und präventive Maßnahmen durchgeführt. Intern hat die Polizei nach eigenen Angaben dazu bereits „ein Lagebild erstellt“. Schwerpunkte bilden demnach die Einkaufszentren in den Stadtteilen Altstadt und Buer, dazu Horst oder auch der große Trödelmarkt in Erle.