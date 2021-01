Gelsenkirchen: Mann knackt Auto - Inhaber beobachtet ihn

Gelsenkirchen Ein Gelsenkirchener blickte aus dem Fenster - und sah einen Mann, der die Tür seines Autos öffnete. Wer hat den Täter noch gesehen?

Ein bislang unbekannter Mann hat sich an einem geparkten Wagen in Rotthausen zu schaffen gemacht.

Am späten Mittwochabend (27.1.) konnte der Fahrzeuginhaber, ein 32 Jahre alter Gelsenkirchener, aus dem Fenster am Straßburger Weg beobachten, wie ein Mann zum Auto des Gelsenkircheners ging und die Fahrertür öffnete. Der 32-Jährige sprach den Unbekannten daraufhin vom Fenster aus an, woraufhin dieser floh.

Die Polizei beschreibt den Täter als etwa 1,70 Meter groß, außerdem trug er eine graue Jacke und eine braune Mütze. Hinweise an 0209 365 8212 oder 0209 365 8240.

