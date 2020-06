Schon lange beschweren sich Besucher des katholischen Friedhofes in Gelsenkirchen-Resse über Knöllchen, wenn sie ihre Autos auf dem Seitenstreifen an der Recklinghauser Straße abstellen. Auch auf Drängen der CDU hin soll der Parkstreifen frühestens in 2021 verlängert werden.