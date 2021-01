Gelsenkirchen: Mercedes nach illegalem Rennen beschlagnahmt

Die Polizei Gelsenkirchen hat in der Nacht zu Samstag einen Mercedes AMG - ähnlich diesem Fahrzeug - beschlagnahmt (Symbolbild).

Gelsenkirchen. Nach einem illegalen Rennen hat die Polizei Gelsenkirchen einen Mercedes beschlagnahmt. Der AMG beschleunigte in der Stadt auf über 120 km/h.

Auf zeitweise mehr als 120 Stundenkilometer hat der Fahrer eines Mercedes AMG in der Nacht zu Samstag auf der Grothusstraßen in Schalke beschleunigt. Der Mann liefert sich offenbar ein illegales Rennen mit dem Fahrer eines Mercedes Coupé.

Die beiden Fahrzeuge waren einer Zivilstreife an der Kreuzung Grothusstraße / Gewerkenstraße aufgefallen: Dort hielten die beiden Fahrer zunächst an der roten Ampel an. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte, blieben die Beteiligten laut Polizeibericht noch kurz stehen, bevor sie ihre Autos stark beschleunigten.

Auspuff war illegal getunt, Fahrer erwartet Strafverfahren

Der auf der linken Fahrspur fahrende AMG Mercedes habe dabei eine Geschwindigkeit von mehr als 120 km/h erreicht. Das auf der rechten Spur fahrende Mercedes Coupé fiel stark zurück, bevor der Fahrer schließlich abbog. Der AMG Mercedes konnte schließlich angehalten werden, nachdem er in die Fleischerstraße abgebogen war.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte die Polizei ein unzulässiges Tuning der Auspuffanlage fest. Der 25-jährige Gelsenkirchener muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, das Auto wurde sichergestellt.

