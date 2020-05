Gelsenkirchen: Messer-Räuber überfällt Bekleidungsgeschäft

Gelsenkirchen-Buer Mit einem Messer hat ein Räuber in Gelsenkirchen ein Bekleidungsgeschäft überfallen und eine Angestellte bedroht. Beute: Die Tageseinnahmen.

Mit einem Messer hat ein Räuber in Gelsenkirchen-Buer ein Bekleidungsgeschäft überfallen und eine Angestellte bedroht. Der Täter erbeutete die Tageseinnahmen. Jetzt bittet die Polizei bei der Suche nach dem Räuber um Hinweise aus der Bevölkerung.

Täter ist blass, sehr dünn, hat auffallend blaue Augen, trug eine Einwegmaske

Der Unbekannte betrat nach Angaben der Polizei am Montag, 18. Mai 2020, gegen 10.15 Uhr ein Bekleidungsgeschäft an der Hagenstraße in Buer. Er zückte ein Messer und erbeutete die Tageseinnahmen. Danach flüchtete der maskierte Räuber zu Fuß in Richtung Mühlenstraße. Die Angestellte des Geschäfts blieb unverletzt.

Täterbeschreibung: Der Flüchtige ist etwa 1,85 Meter groß, zirka 35 Jahre alt und

sehr dünn. Er sprach akzentfreies Deutsch, sah gepflegt aus, hat eine blasse

Gesichtsfarbe sowie auffallend blaue Augen und dunkle kurze Haare. Der Gesuchte

trug eine weite Jeans, hatte eine schwarze Stofftasche mit weißer Aufschrift bei

sich und war mit einer Einwegmaske maskiert.

Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.

