Gelsenkirchen: Notfall bremst Linie 302 nach Schalke-Spiel

An der Arena-Haltestelle der Linie 302 kam es am Samstag nach dem Schalkespiel zu einem noch stärkeren Rückstau als üblich.

Gelsenkirchen-Buer/Erle. Zu Rückstaus an der Straßenbahnhaltestelle der Veltins-Arena in Gelsenkirchen kam es nach dem Schalke-Spiel. Gut 30 Minuten fuhr keine Bahn.

Ein medizinischer Notfall stoppte am Samstagabend kurz nach dem Ende des Schalke-Spiels die Straßenbahnlinie 302 in Fahrtrichtung Buer. Die Bahn war auf dem Weg vom Stadion nach Buer, als der Notfall gegen 20.20 Uhr eintrat.

Rettungsmaßnahmen in der Straßenbahn

Es handelte sich laut Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann um einen internistischen Notfall ohne Fremdeinwirkung. Der Fahrer rief den Rettungsdienst, der die Versorgung zunächst in der Straßenbahn übernahm. Nach Angaben der Bogestra fuhren deshalb etwa 30 Minuten lang keine Bahnen in Richtung Stadtnorden, was vorübergehend für einen starken Rückstau sorgte.