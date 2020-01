Die Verlegung des augenärztlichen Notdienstes alarmiert die Stadtoberhäupter von Gelsenkirchen und Bottrop. Sie zweifeln an der Sinnhaftigkeit und haben um ein klärendes Gespräch gebeten.

Gelsenkirchen: Oberbürgermeister hinterfragen Notdienst-Aus

Die Verlegung des augenärztlichen Notdienstes ans Bochumer Knappschaftskrankenhaus hat die Stadtoberhäupter von Gelsenkirchen und Bottrop alarmiert. Oberbürgermeister Frank Baranowski und sein Amtskollege Bernd Tischler (beide SPD) haben ihre Gesundheitsdezernenten gebeten, die jeweils Verantwortlichen zu einem klärenden Gespräch einzuladen.

Hintergründe sollen in Erfahrung gebracht werden

Der augenärztliche Notdienst ist laut Kassenärztlicher Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) künftig nicht nicht mehr jeweils wohnortnah in Gelsenkirchen, Bottrop oder dem Kreis Recklinghausen zu finden, sondern an der Stadtgrenze von Bochum und Witten. Für Frank Baranowski und Bernd Tischler wirft diese Entscheidung eine ganze Reihe an Fragen auf, die es zu klären gilt.

OB Frank Baranowski: „Von Gelsenkirchen bis zur zentralen augenärztlichen Notfalldienstpraxis am Knappschaftskrankenhaus Bochum sind es locker 30 Minuten mit dem Auto, mit Bus und Bahn allerdings schon weit über eine Stunde. Hat es wirklich keine anderen Lösungen gegeben? Welche Umstände haben es notwendig gemacht den Notfalldienstbezirk Gelsenkirchen/Recklinghausen mit dem Notfalldienstbezirk Bochum/Ennepe-Ruhr-Kreis/Hagen/Herne zusammen zu legen? Ist es wirklich zweckdienlich, Notfallpraxen anhand von Verwaltungsbezirken einzuteilen oder wäre nicht eine gleichmäßige Verteilung gut erreichbarer Standorte sinnvoller?“

Plädoyer für schnelle Hilfe in der Nähe

Und OB Bernd Tischler ergänzt: „Wenn jemand im Internet oder per Telefon im Notfall nach Hilfe sucht, sollte er die nächstliegende Notfallklinik benannt bekommen und nicht eine weit entfernte, nur weil er zufällig in einem anderen Verwaltungsbezirk wohnt.“