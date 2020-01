Gelsenkirchen: Partys und Stadt-Strand im Club „M One“

Das „M One“ startet ins Jahr 2020: Der Club am Stölting-Harbor will sich an mancher Stelle neu aufstellen. Ab sofort öffnet er immer samstags und jeden ersten Mittwoch im Monat seine Türen. Dahinter befindet sich eine lange Theke, eine mit Blattgold tapezierte Wand, mehrere Sitzbereiche, ein DJ-Pult und eine Tanzfläche.

An den Samstagen werden verschiedene Partyreihen für Stimmung sorgen, die der Besitzer Dominik Mosbacher aus Gelsenkirchen und den umliegenden Städten herangeholt hat: „Coco“ (Oberhausen), „Diamonts are a girl‘s best friend“ (Düsseldorf), „Badinga“ (Gelsenkirchen) und „Pose“ (Gelsenkirchen). „Die Partys, die meist ab 22 oder ab 23 Uhr starten, unterscheiden sich vom Charakter, gehen aber musikalisch in eine ähnliche Richtung“, erklärt Mosbacher das Konzept. Charts, Angesagtes, House und Reggae tönen dann durch die Boxen. Natürlich darf und soll ausgelassen getanzt werden.

„DJ Oki“ steht an den Plattentellern

Mittwochs wird es einmal monatlich ein Afterwork-Event von 21 bis 3 Uhr geben. „DJ Oki“, der sich auf Oldschool-R’n’B, Hip-Hop, die 1990er und 2000er spezialisiert hat, ist seit 25 Jahren in verschiedenen Clubs im Ruhrgebiet unterwegs. Er bevorzugt es noch, mit Plattentellern aufzulegen.

Freitags bleibt der Club künftig öffentlich geschlossen. Unternehmen, aber auch Privatleute können sich dann ins „M One“ einmieten. Hierbei reicht die Palette von Firmenfeiern bis hin zu Neujahrsempfängen, Vereinssitzungen oder Hochzeiten.

Im Sommer, am 1. Juni, soll dann auch der bereits angekündigte Strand am Hafen mit über 100 Quadratmetern Sandfläche aufgeschüttet werden. Schon jetzt sind dort bis zum 30. September verschiedene Events geplant. Beispielsweise sollen die Fußball-EM-Spiele übertragen werden, Open-Air-Kino-Abende stattfinden und, wenn es sich anbietet, auch eine Party.

Mittwochs bleibt der Eintritt ins „M One“ an der Johannes-Rau-Allee 13 frei. An Samstagen liegt dieser je nach Veranstalter zwischen 5 und 15 Euro. Der Einlass ist ab 18 Jahren.