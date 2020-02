Gelsenkirchen: Pflegekraft vereitelt gemeinen Trickdiebstahl

Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hat nach Angaben der Polizei sehr wahrscheinlich einen Trickdiebstahl (Symbolbild) in Gelsenkirchen verhindert. Ein vermeintlicher PC-Experte wollte bei einer Seniorin den Computer reparieren und sich so Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen.

Buer. Eine wachsame Pflegekraft hat einen Trickdiebstahl bei einer Seniorin in Gelsenkirchen verhindert. Die Masche: Der PC sollte repariert werden.

Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hat nach Angaben der Polizei sehr wahrscheinlich einen Trickdiebstahl in Gelsenkirchen verhindert. Ein vermeintlicher PC-Experte wollte bei einer Seniorin den Computer reparieren und sich so Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen. Die Pflegekraft schöpfte Verdacht und schaltete sich ein.

Seniorin besitzt gar keinen Besucher

Der angebliche Mitarbeiter einer Computerfirma, so die Polizei, meldete sich am Donnerstag, 20. Februar, gegen 10.20 Uhr telefonisch bei der 87-Jährigen, die in einer Wohnung am Löchtergarten in Buer zuhause ist. Der Mann teilte der älteren Dame mit, dass ihr Computer repariert werden müsse und bat sie, die Wohnungstür zu öffnen. Davor stände ein Servicemitarbeiter. Die Seniorin sagte dem Anrufer, dass sie überhaupt keinen PC besitzt. Daraufhin erwiderte der Betrüger, dass der Techniker trotzdem in die Wohnung müsse und sie die Tür öffnen solle.

Pflegekraft schöpft Verdacht und schaltet sich ein

Eine Pflegekraft, die gerade anwesend war, um sich um die Seniorin zu kümmern, bekam das Gespräch mit und schöpfte Verdacht. Sie schaltete sich ins Gespräch ein. Nachdem sie dem Unbekannten am Telefon „Lassen sie uns in Ruhe“ zugerufen hatte, ging die Frau zur Wohnungstür und öffnete sie. Die aufmerksame Zeugin sah den Ermittlern zufolge im Treppenhaus einen Mann, der fluchtartig das Gebäude verließ und in Richtung Im Quartiermeister wegrannte.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei sucht nun einen 30 bis 40 Jahre alten Mann, etwa 1,70 Meter groß, er trug graue Kleidung. Hinweise zum Gesuchten nehmen die Ermittler unter den Telefonnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 3658240 (Kriminalwache) entgegen.

In solchen oder ähnlichen Fällen rät die Polizei immer wieder, keine Unbekannten ins Haus zu lassen. Mitarbeiter von Servicefirmen können sich ausweisen. Nötigenfalls sollte man Fremde draußen warten lassen und telefonisch nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. Im Notfall und wenn man glaubt, Opfer eines Verbrechens geworden zu sein, sollte man die Polizei über 110 anrufen. https://www.facebook.com/WAZGelsenkirchen/