An der Suppermarkt-Kasse griff eine 35-jährige Gelsenkirchenerin am Freitag zu, um die Geldbörse einer 59-Jährigen im Stadtteil Bismarck zu stehlen.

An der Supermarkt-Kasse

An der Supermarkt-Kasse Gelsenkirchen: Polizei fasst Geldbörsen-Diebin dank Video

Gelsenkirchen-Bismarck. 35-Jährige hatte Frau an der Supermarktkasse in Bismarck bestohlen. Aufnahmen halfen bei der Identifzierung. Opfer erhielt Portemonnaie zurück.

Dank Video-Aufnahmen hat die Polizei am Freitag, 19. Juni, eine Diebin festnehmen können, die zuvor gegen 15.30 Uhr an der Kasse eines Supermarktes an der Consolstraße die Geldbörse einer 59-Jährigen gestohlen hatte.

Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei die tatverdächtige Gelsenkirchenerin (35) festnehmen und die Geldbörse samt Inhalt nach dem Auffinden in einem Versteck an die 59-Jährige zurückgeben.

Gelsenkirchenerin erwartet nun ein Strafverfahren.

Die 35-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

Lesen Sie mehr Berichte aus Gelsenkirchen hier.

Oder folgen Sie uns auf Facebook.