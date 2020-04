Gelsenkirchen: Polizei nimmt Geldboten-Räuber fest

Die drei Geldboten-Räuber, die auch in Gelsenkirchen Überfälle begingen, setzten zum Teil Pfefferspray ein, um an die Tageseinnahmen eines Lebensmittel-Unternehmens zu kommen. Die Polizei konnte sie nun festnehmen.

Gelsenkirchen. Trio hatte mit Insiderwissen in Gelsenkirchen und Herten Bargeld in fünfstelliger Höhe erbeutet. Verdeckte Ermittlungen führten zu Tätern.

Eine Ermittlungskommission hat jetzt drei Männer festgenommen, die in Verdacht stehen, mindestens drei Überfälle auf Geldboten eines Lebensmittel-Unternehmens in Gelsenkirchen und Herten begangen zu haben.

Ein Recklinghäuser (30) wird verdächtigt, seine Mittäter - ein Dürener (28) und ein Dortmunder (23) - mit Insiderwissen versorgt zu haben, mit dessen Hilfe das Trio die Geldboten auf dem Weg zur Bank überfiel. Bei drei Taten, darunter am 28. Oktober und 18. November 2019 in Gelsenkirchen, bedrohten oder schlugen sie die Geldboten oder setzten Pfefferspray ein. Sie erbeuteten Bargeld in fünfstelliger Höhe.

Bei Wohnungs-Durchsuchungen entdeckte die Polizei zahlreiche Beweise

Nach intensiven, verdeckten Ermittlungen einer gemeinsamen Ermittlungskommission aus Gelsenkirchen und Recklinghausen konnten die drei Tatverdächtigen nun am frühen Morgen in Recklinghausen, Dortmund und Düren festgenommen werden. Bei den Wohnungs-Durchsuchungen fanden die Ermittler umfangreiche Beweismittel.

Gegen die Männer hatte das Amtsgericht Bochum auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum im Vorfeld Haftbefehle erlassen. Die Ermittlungen dauern an.