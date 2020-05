Gelsenkirchen: Polizei nimmt gesuchten Dealer in Horst fest

Gelsenkirchen-Horst. Gegen den 24-Jährigen lag ein Haftbefehl aus Wuppertal vor. Nun muss der Mann eine seinjährige Strafe in der Justizvollzugsanstalt absitzen.

Für fast ein Jahr in die Justizvollzugsanstalt musste ein 24-Jähriger, den die Gelsenkirchener Polizei am Montag, 25. Mai, gegen 11 Uhr, an der Harthorststraße in Horst festnahm.

Gelsenkirchener Polizei überprüfte den 24-Jährigen gezielt

Gegen den Mann aus Gelsenkirchen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor. Die Polizei nahm ihn im Zuge einer gezielten Überprüfung fest.

