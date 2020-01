Die Polizei in Gelsenkirchen musste am Wochenende einen Mann und eine Frau in Gewahrsam nehmen. Sie hatten zuvor randaliert.

Gelsenkirchen. Am Wochenende musste die Polizei Gelsenkirchen einen Mann und eine Frau in Gewahrsam nehmen. Sie waren stark alkoholisiert und haben randaliert.

Gelsenkirchen: Polizei nimmt zwei Randalierer in Gewahrsam

Am Wochenende hatte es die Gelsenkirchener Polizei gleich mit zwei Randalierern zu tun, die ihre Angriffe auch gegen die vor Ort anwesenden Beamten richteten. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

Randalierer in Gelsenkirchen-Bismarck musste in Gewahrsam

Zum ersten Vorfall kam es am späten Samstagabend, 18. Januar, gegen 23 Uhr im Consolpark in Gelsenkirchen-Bismarck. Die Besatzung eines Rettungswagens hatte die Beamten gerufen. Ein Passant war zuvor auf einen stark alkoholisierten Gelsenkirchener aufmerksam geworden und hatte über die Feuerwehr den Rettungswagen angefordert. Der betrunkene Mann hatte die Jacke des Passanten zerrissen. Auch den Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der alkoholisierte 48-Jährige so aggressiv, dass er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste.

Der Mann, so berichtet es die Polizei, habe jedoch Widerstand geleistet und die Polizisten erheblich beleidigt. Aufgrund der beschädigten Jacke gab es für den Mann eine separate Strafanzeige wegen Sachbeschädigung – nun warten zwei Strafverfahren ihn.

53-jährige Gelsenkirchenerin greift Polizisten an

Der zweite Vorfall ereignete sich wenige Stunden später, in der Nacht zu Sonntag, 19. Januar, gegen 0.45 Uhr: An der Fürstinnenstraße in Gelsenkirchen-Feldmark trafen Polizisten auf eine erheblich alkoholisierte Gelsenkirchenerin. Sie habe, so die Polizei, einem ebenfalls anwesenden Zeugen so massiv gedroht, dass die Beamten eingreifen mussten. Die 53-Jährige griff einen der Beamten dabei körperlich an – um weitere Übergriffe zu verhindern, wurde auch sie in Gewahrsam genommen.

Auf dem Weg zum Gewahrsam wurden die Beamten von der 53-Jährigen zudem noch beleidigt. Auf der Wache wurde eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige vorgelegt.