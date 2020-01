Gelsenkirchen-Horst. Ein Zeuge hat beobachtet, wie eine Einbrecherin die Scheibe eines Autos aufbrach. Die Polizei konnte die Täterin auf frischer Tat ertappen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchen: Polizei schnappt Auto-Einbrecherin

Erfolg für die Gelsenkirchener Polizei: Beamte nahmen am Montag, 20 Januar, eine verdächtige Autoeinbrecherin auf dem Friedhofsparkplatz Am Schleusengraben in Horst fest. Die 48-Jährige hatte dort gegen 13.10 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen und eine Tasche mit Bargeld, Handy und Ausweispapieren erbeutet.

Ein Zeuge sah die Tat und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen die Einbrecherin kurze Zeit später an, nahmen sie fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei warnt: Keine Wertsachen im Auto lassen

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, Wertgegenstände im Auto zu lassen: „Ihr Auto ist kein Tresor.“ Besonders Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel sollten nie im Fahrzeug bleiben – zum Pkw-Aufbruch könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.