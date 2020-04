Gelsenkirchen: Polizei sucht mutmaßlichen Dieb und Schläger

Gelsenkirchen-Buer Per Fahndungsfoto sucht die Gelsenkirchener Polizei einen Mann, der Getränke gestohlen und Mitarbeiter des Geschäftes geschlagen haben soll.

Per Fahndungsfoto sucht die Gelsenkirchener Polizei einen Mann, der in einem Geschäft in Buer Getränke gestohlen und dazu noch Mitarbeiter geschlagen haben soll.

Der Unbekannte steht laut Polizei im Verdacht, am Mittwoch, 22. Januar 2020, gegen 21 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft am Sankt-Urbanus-Kirchplatz in Buer Getränke

gestohlen und anschließend auf Mitarbeiter des Geschäfts eingeschlagen zu haben.

Bei der Tat wurde der Gesuchte von zwei unbekannten Mittätern, eine Frau und ein

Mann, begleitet.

Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei

Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder

0209 365-8240 (Kriminalwache) zu melden. Bilder des Gesuchten sind auch bei der Polizei unter https://url.nrw/4SW zu finden.

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie uns auch auf Facebook