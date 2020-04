Gelsenkirchen: Polizei sucht renitenten Süßigkeiten-Dieb

Nicht auf Käse wie auf diesem Diebstahl-Symbolbild dargestellt hatte es der Täter abgesehen, sondern auf Schokoriegel. Das berichtet die Gelsenkirchener Polizei nach einem Beutezug bei einem Discounter in Erle.

Gelsenkirchen-Erle Die Gelsenkirchener Polizei sucht einen Süßigkeiten-Dieb, der sich seiner Festsetzung nach einem aufgeflogenen Beutezug mit Gewalt entzog.

Wie die Gelsenkirchener Polizei berichtet, geschah der räuberische Diebstahl bei einem Discounter an der Cranger Straße in Erle. Der gesuchte Täter stahl dort am Donnerstag gegen 14.55 Uhr ein Paket mit Schokoriegeln. Dabei wurde er aber von der Filialleiterin beobachtet.

Filialleiterin zu Boden gestoßen

Die 49-jährige Marktangestellte sprach laut Polizei den Dieb an und versuchte, ihn festzuhalten. Der Ertappte stieß die Frau jedoch zu Boden und flüchtete zu Fuß über die Cranger Straße in Richtung Schulstraße.

Polizei: Täter hatte auffällig schlechte Zähne - Zeugen gesucht

Der Gesuchte ist den Ermittlern zufolge 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank und sah ungepflegt aus. Der Mann hat keine oder stark beschädigte Zähne und trug eine braune Winterjacke mit Fellkragen sowie eine graue Jeans.

Die 49-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Der Polizei nach will sie gegebenenfalls selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den beiden Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) und 0209 365 8240

(Kriminalwache) entgegen.

