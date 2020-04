Gelsenkirchen: Polizei zieht Bilanz nach "Carfreitag"

Gelsenkirchen Die Schwerpunktkontrollen in Gelsenkirchen an Karfreitag mit Blick auf die Raser-, Poser- und Tuningszene fielen laut Polizei recht positiv aus.

Eine weitgehend positive Bilanz zieht die Gelsenkirchener Polizei nach den angekündigten Schwerpunktkontrollen an Karfreitag, 10. April 2020. Im Blickpunkt der Einsatzkräfte stand die "Raser-, Poser- und Tuningszene".

Vier Anzeigen, sieben Verwarngelder, 19 Verwarnungen, 14 Parkverstöße

Weil es bei den Treffen der Poser-, Tuner- und Raserszene laut Polizeibehörde immer zu Belästigungen, Ruhestörungen bis hin zu Rasereien und Autorennen kommt, hat die Gelsenkirchener Polizei an "Carfreitag" das Stadtgebiet besonders im Auge gehabt. Bis auf wenige Ausnahmen, so die Polizei in ihrer am Samstag, 11. April 2020, veröffentlichten Kurzbilanz, habe sich die Poser-, Tuner- und Raserszene weitgehend unauffällig verhalten.

Insgesamt schrieben die Beamten wegen verschiedener Verkehrsdelikte vier

Ordnungswidrigkeitenanzeigen, erhoben sieben Verwarngelder, fertigten 19 schriftliche

Verwarnungen, ahndeten 14 Parkverstöße und sprachen diverse Platzverweise aus.

