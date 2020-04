Mit Mundschutz und Einmalhandschuhen als Infektionsschutz ausgerüstet, verteilten Helfer des Vereins "Gelsenkirchen packt an. Warm durch die Nacht" 75 Burger an Nichtsesshafte am Bahnhofsvorplatz. Gespendet hatten Speisen das Restaurant Ruhrkind und ein Stammgast.