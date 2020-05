Gelsenkirchen: Schwerer Zusammenstoß auf der Kreuzung

Gelsenkirchen-Buer 16.000 Euro Sachschaden entstand beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Kreuzung Goethestraße/Erlestraße in Buer. Beide Fahrer wurden verletzt.

Zwei Verletzte und geschätzte 16.000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag, 11. Mai, auf der Kreuzung Goethestraße/Erlestraße in Buer. Gegen 11.35 Uhr war eine 59-jährige

Mazda-Fahrerin aus Gelsenkirchen auf der Erlestraße in Richtung Goldbergstraße unterwegs.

Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem VW eines 33-jährigen Gelsenkircheners, der sich auf der Goethestraße befand. Die Mazda-Fahrerin lehnte eine ärztliche Behandlung am Unfallort ab. Der VW-Fahrer musste sich jedoch in

einem Krankenhaus behandeln lassen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

