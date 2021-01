Gelsenkirchen: So feiert St. Joseph Gottesdienst im Lockdown

Pfarrer Ingo Mattauch feiert in St. Joseph in Gelsenkirchen Sonntag einen besonderen Familiengottesdienst.

Gelsenkirchen-Schalke. Bei der Wortgottesfeier setzt Pfarrer Ingo Mattauch in St. Joseph auf aktive Teilnahme. Gemeinde liefert genaue Anleitung für Meeting im Netz.

Videokonferenzformate gehören für viele Gelsenkirchener im Homeoffice seit Monaten zu ihrem Arbeitsalltag. Auch die mit ihren Angeboten längst ins Netz gegangen. Gottesdienste via Zoom sind aber immer noch eher die Ausnahme. Die Pfarrei St. Joseph bietet am Sonntag, 24. Januar, um 11 Uhr via Zoom-Meetings einen Gottesdienst an.

Gelsenkirchener Kirchen mit kontaktlosen Angeboten

Präsenzgottesdienste sind in den Kirchen in Bismarck, Feldmark, Heßler und Schalke derzeit nicht möglich. Die Pfarrei St. Joseph setzt daher auf die kontaktlose, virtuelle Variante: „An Heilig Abend konnten wir gleich zweimal erleben, wie schön es ist, die Mitfeiernden der Zoom-Gottesdienste auf dem eigenen Bildschirm zu sehen. Es war ein ganz besonderes Erlebnis miteinander und doch alleine zu Hause zu beten, zu singen und im Kontakt zu sein“, so beschrieb Pfarrer Ingo Mattauch im Nachgang das Erlebte nach den ersten Zoom-Gottesdiensten der Pfarrei.

Wortgottesfeier lebt von der aktiven Teilnahme

Mitmachen ist am Sonntag ausdrücklich erwünscht. "Bei diesem Gottesdienst handelt es sich um eine Wortgottesfeier, die von der aktiven Teilnahme der Mitfeiernden lebt. Es ist kein gestreamter", erklären die Organisatoren und liefern gleich ein umfangreiches Info-Paket samt "Zutaten"-Liste.

Benötigt werden fürs "Meeting" neben Laptop, Tablet oder Smartphone, klar, ein Internetzugang, eventuell die Zoom-App, dann eine Kerze, Feuerzeug oder Streichhölzer, dazu Papier, Malutensilien und etwas Geduld im virtuellen Warteraum. Teilnehmer sollten sich 15 Minuten vor Beginn der Videokonferenz zuschalten (http://bit.ly/GDfürFamilienundalle; Meeting-ID: 850 7601 2207; Kenncode: 353468).

Seelsorgerin ist auch telefonisch erreichbar

In St. Joseph ist man Sonntag aber auch noch analog erreichbar: Bei Fragen vor oder während der Gottesdienste können sich Teilnehmende bei Seelsorgerin Rebekka Griemens (T. 0209 46 77 88) melden.

· Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

· Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

· Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook