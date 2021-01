Gelsenkirchen: Stadt sucht neue Tagesmütter und -väter

Gelsenkirchen. Angebot der Kindertagespflege soll ausgebaut werden: Um den steigenden Bedarf an Betreuung zu decken, sucht die Stadt Tagesmütter und -väter.

Neue Tagesmütter und -väter gesucht: Um den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen in Gelsenkirchen zu decken, will die Stadt die Kindertagespflege weiter ausbauen. Ganz aktuell läuft eine Kampagne, die mit einem auffällig beklebten Bus und Plakaten im Stadtgebiet genau darauf aufmerksam machen möchte.

Stadt Gelsenkirchen sucht neue Tagesmütter und -väter

„Wir suchen Menschen, die Freude im Umgang mit Kindern haben, eine geeignete familiäre Umgebung anbieten können und flexibel, zuverlässig und kooperativ sind“, erklärt Nicole Schmidt, zuständig für die Betreuung und Qualifizierung von Tagesmüttern und -vätern bei der Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung (GeKita).

"Natürlich werden die Interessierten auch entsprechend auf ihre Aufgaben vorbereitet“, ergänzt GeKita-Leiterin Holle Weiß. „Sie durchlaufen einen Qualifizierungskurs nach einem eigens entwickelten Qualitätshandbuch, das sich orientiert an den Vorgaben des Bundesprogrammes ProKindertagespflege“, so Weiß weiter. Zudem erfolgt eine Eignungsprüfung durch GeKita.

Nach der Eignungsprüfung gibt's von GeKita die Pflegeerlaubnis

Nach einem positiven Abschluss der Grundqualifizierung sowie der Eignungsprüfung gibt es von GeKita die so genannte Pflegeerlaubnis. Während ihrer Berufstätigkeit sollen die Tagespflegepersonen durch die Fachberatungen begleitet und fortlaufend qualifiziert werden, so die Stadtverwaltung.

Interessierte für die Qualifikation zur Tagespflegeperson können sich direkt an Nicole Schmidt von der Koordinierungsstelle ProKindertagespflege unter der Telefonnummer 0209 169-9840 oder per Mail an nicole.schmidt@gekita.de wenden.

400 Betreuungsplätze bei aktuell 95 Tagesmüttern und -vätern

Mit ihrem für Kinder unter drei Jahren ist die Kindertagespflege für die Stadt Gelsenkirchen ein wichtiger Baustein in der Kindertagesbetreuung, heißt es seitens der Stadt. Die Kindertagespflege sei ein familiennahes und flexibles Betreuungsangebot. Charakteristisch sei außerdem die enge persönliche Bindung jedes Kindes an die Tagespflegeperson.

Derzeit stehen in der Kindertagespflege knapp 400 Betreuungsplätze zur Verfügung. Aktuell sind 95 Tagesmütter und Tagesväter für GeKita aktiv.

