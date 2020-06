Nur eine kleine Abordnung der Verkehrs-AG des Quartiersnetzes Buer-Ost in Gelsenkirchen kam zur Besichtigung der Geschwindigkeitsanzeige auf der Lindenstraße: Dr. Wilfried Reckert, Ursula Affeldt, Helmut Balloff und Dr. Klemens Wittebur (v.l.).

Verkehr Gelsenkirchen: Tempo-Anzeige auf der Lindenstraße in Buer

Gelsenkirchen-Buer. Quartiersnetz Buer-Ost freut sich über Installation. Bezirksforum Nord hatte dafür 4000 Euro bewilligt. Anlage soll helfen, Verkehr zu beruhigen.

Mit einem Lächeln in den Tag starten können ab sofort Autofahrer auf der Lindenstraße in Buer: Eine gerade installierte Geschwindigkeitsanzeige erfasst das Tempo der Fahrzeuge in der Tempo-30-Zone und quittiert es - je nach Messergebnis - mit einem lächelnden grünen, schmallippigen gelben oder kritisch dreiblickenden roten Smiley. Initiiert hat die Anlage die Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft (AG) des Quartiersnetzes Buer-Ost.

Beim letzten Bezirksforum Nord im September 2019 hatte die AG einen Antrag auf Förderung der Maßnahme gestellt - und 4000 Euro bewilligt bekommen. Hintergrund: „In der AG waren neben notwendigen baulichen Maßnahmen zur insbesondere für ältere Menschen immer überhöhte Geschwindigkeiten der Autos in den Wohnstraßen ein großes Thema", so Moderator Dr. Wilfried Reckert.

Gelsenkirchener Anlage misst zunächst drei Monate

Mit der Anlage sollen Autofahrer daran erinnert werden, dass sie sich in einer Tempo-30-Zone befinden und ihre müssen. Außerdem wird die Anzahl der Verkehrsteilnehmer sowie deren Tempo stündlich dokumentiert. In der Lindenstraße wird drei Monate gemessen. Dann werden der Verwaltung noch zwei weitere Standorte bis Anfang 2021 vorgeschlagen.

„Wir sind der Stadt dankbar“, so Dr. Klemens Wittebur, der mit der Organisation des Projekts betraut war, „dass sowohl die Anschaffung des Gerätes als auch die erste Installation auf der Lindenstraße trotz Corona so reibungslos funktionierte.“