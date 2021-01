Gelsenkirchen trauert um früheren Kreiskantor Grünke

Gelsenkirchen. Evangelischer Kirchenkreis Gelsenkirchen/Wattenscheid trauert um den früheren Kreiskantor Friedrich Grünke, der mit 90 verstorben ist.

Gelsenkirchen trauert um Friedrich Grünke: Der frühere Kreiskantor für den evangelischen Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid ist bereits in der vergangenen Woche am 14. Januar verstorben wie sein Nachfolger im Amt, Andreas Fröhling, nun mitteilte. Grünke wurde 90 Jahre alt.

1949 übernahm Grünke die musikalische Arbeit in der Nicolai-Kirche

Grünke wurde 1930 in Gelsenkirchen geboren und blieb seiner Heimatstadt stets treu. Bereits wäh­rend seines Studiums der Kirchenmusik in Köln übernahm er 1949 die musikalische Arbeit an der Nicolai-Kirche in Ückendorf. Nachdem die Stelle hauptamtlich wurde, folgte dort die Berufung in das Kantorenamt. In Anerkennung seiner herausragenden kirchenmusikalischen Arbeit ernannte ihn die Landeskirche zum Kirchenmusikdirektor.

Neben einer Reihe von Orgelkonzerten baute er die „Ückendorfer Kantorei“ (heute „Kantorei an der Nicolai-Kirche“) auf, die er von 1968 bis 1995 leitete und die aus dem Kirchenchor hervorging. „Wir waren in der Region mit die ersten, die nach dem Krieg regelmäßig Kirchenmusik gemacht haben“, erinnerte sich Grünke einmal. Die Kantorei wurde über die Gemeindegrenzen hinaus be­kannt.

Grünke machte sich auch als Komponist verdient

Auch im Kirchenkreis und in der Landeskirche wurde Grünke hoch geschätzt. Seine musik­pädagogische Tätigkeit in zahlreichen Ausbildungskursen prägte eine ganze Generation und trägt bis heute Früchte. Unzählige Notenausgaben geben Zeugnis auch von seiner intensiven kompositori­schen Arbeit.

"Persönlich bin ich ihm zu großem Dank verpflichtet", sagte Fröhling. Die Fußstapfen, die Grünke durch seine Arbeit hinterlassen habe, seien sehr groß gewesen. "Von Anfang an erfuhr ich von ihm wohl­wollende Unterstützung für meine Arbeit als Kirchenmusiker in seiner Nachfolge." Man vermisse Grünke als herausragende musikalische Persönlichkeit und einen immer freundlichen und zugewandten Menschen.