Kunst, zu der keiner kommt, ein Großmeister im Verborgenen, eine Werkschau, die erst einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet: Die Corona-Krise hat auch das Ausstellungsgeschäft von Galeristin Jutta Kabuth an der Wanner Straße durcheinander gewirbelt. Grafiken und Prägedrucke von Günther Uecker wollte sie zeitnah zu dessen 90. Geburtstag zeigen. Die Ausstellung ist fertig, die Bilder hängen seit einigen Tagen. Zu sehen sind sie erstmal nur via Homepage.

Gelsenkirchener Galeristin zeigt Arbeiten von 1971 bis 2004

Da steht er mannshoch, der stählerne Nagel, 176 Zentimeter hoch, so groß wie Uecker, dessen Nagelkunst seit Jahrzehnten so "Prägende Eindrücke" hinterlässt. Entsprechend hat Jutta Kabuth die Ausstellung betitelt. Rund um das Multiple aus dem Jahr 1989, geschaffen in 100er Auflage, hängt Ueckers typische Kunst - seine Nägel, angeordnet, ausgerichtet, eingeprägt in weißes Papier: Nagelkopfspiralen, diagonale Strukturen, Reihungen, ein wogendes Feld, eine Pyramide, allesamt gleichsam Relief wie Grafik. Erhaben im wahrsten Wortsinn.

Ganz eigene Spuren im Kunstbetrieb gezeichnet

Der Maler und Objektkünstler hat seine ganz eigenen Spuren im Kunstbetrieb gezeichnet, fand früh mit lärmenden Installationen und kontemplativen Sandmühlen bundesweit Resonanz, wandte sich als Zero-Künstler an der Seite von weiteren Düsseldorfer Größen wie Otto Piene und Heinz Mack der kinetischen Kunst zu und entwickelte seine ganz eigenen, einzigartigen Ausdrucksformen.

Die genagelten Reliefs spielen mit Licht, Schatten und Form

Seine Hauptwerke, die genagelten Reliefs, die mit Licht, Schatten und Form spielen, werden auf dem Kunstmarkt für Hunderttausende Euros gehandelt. Auch für seine Arbeiten in der Ausstellung werden teils fünfstellige Summen aufgerufen. "Wir sind hier schon im Bereich der Investition. Aber es soll natürlich auch gefallen", sagt Kabuth. Die 23 Werke stammen aus den Jahren 1971 bis 2004, der Bestand stammt aus zwei Sammlungen. Dass sie sie in ihrer Galerie präsentieren kann, ist Jutta Kabuth Freude und Bestätigung zugleich. "Seit ich angefangen habe, Kunstgeschichte zu studieren, ist Uecker einer der Künstler, die ich unglaublich schätze", sagt die Galeristin. "Aber ohne Verkäufe kann keine Galerie überleben."

Kabuth ist seit 1993 international tätig

Ihre, sagt sie selbst, liege ja eher in der "Provinz", aber eben auch im eigenen Haus. Das hält die Fixkosten im Rahmen. Und Lage ist am Kunstmarkt eben nicht alles. "Ich bin seit 1993 international tätig. Es hat sich rumgesprochen in Deutschland und darüber hinaus, dass ich sehr gute Kontakte habe", sagt Kabuth. Sie ist gut vernetzt und im Austausch mit Museen, zählt große Firmen zu ihren Kunden, zudem ist sie seit 1997 Sachverständige und seit 2009 als vereidigte Gutachterin tätig - und damit entsprechend gefragt, wenn es um Versicherungsschäden, Erbnachlässe oder Echtheitszertifikate geht. "Dieses Jahr bin ich schon be meinem sechsten Gutachten", sagt Kabuth. In Corona-Zeiten eine Basis, die das derzeit schwierige Geschäft stützt.

"Man kann schon relativ viel online machen", weiß Kabuth. "Aber in dieser Preisklasse erwartet man natürlich, dass der Kunde kommen kann, um sich das anzuschauen." So fällt Ueckers Kunst zunächst einmal in Corona-Zeiten unters Abstandsgebot. Der öffentliche Galeriebetrieb ruht. Für den 26.Mai hat Jutta Kabuth nun die Vernissage an der Wanner Straße 4 geplant. Ein Dienstag. "Ich habe noch nie an einem Dienstag eröffnet, sagt sie. Neue Zeiten.

Alles auf Null: Günther Uecker, Zero und die Halfmannshöfer

Günther Uecker und Gelsenkirchen - da gibt es durchaus eine Beziehung über die aktuelle Galerie-Ausstellung hinaus, die weit in die lokale Kunstgeschichte zurückreicht und zur Künstlersiedlung Halfmannshof führt. In den 1960er und 70er Jahren wurden auf Anregung des Halfmannshöfers Ferdinand Spindel verstärkt Avantgarde-Künstler eingeladen. 1963 gab es eine einzigartige Revier-Ausstellung mit Künstlern der Zero-Gruppe, darunter Mack, Piene, eben Uecker, aber auch Adolf Luther oder Siegfried Cremer.

Auch Legendär: Ueckers Kunstaktion im Gelsenkirchener Pianohaus Kohl, wo 1964 sein Einsatz mit Hammer und Nägeln an einem Klavier empörte Reaktionen hervorrief. Das Happening wurde der Polizei als Fall von Vandalismus gemeldet.

Im November 2013 präsentierte das Kunstmuseum Gelsenkirchen in der Ausstellung "Zurück in die Zukunft" 25 exemplarische Exponate von zehn Künstlern, die allesamt an der Ausstellung 1963 in der Künstlersiedlung Halfmannshof beteiligt waren. Mit Hilfe der Galeristin Jutta Kabuth und der Düsseldorfer Zero-Foundation konnten sieben Originalobjekte aus der spektakulären Schau von 1963 erneut gezeigt werden.

