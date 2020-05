Gelsenkirchen: Unbekannte knacken Tresor in Bulmker Bäckerei

Durch ein aufhebeltes Fenster am Haupteingang drangen die Einbrecher in die Gelsenkirchener Bäckerei ein.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen Durch ein Fenster stiegen in der Nacht zum Mittwoch Unbekannte in eine Bäckerei in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen ein. Sie erbeuteten auch Getränke.

Am Küpershof in Bulmke-Hüllen drangen Unbekannte in den frühen Morgenstunden des Mittwoch in eine Bäckerei ein. In der Zeit zwischen 3 Uhr und 5.30 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster am Haupteingang auf und gelangten so anschließend ins Innere. Hier öffneten sie einen Tresor.

Zudem stahlen die Diebe noch Getränke aus einem Lagerraum. Hinweise auf Verdächtige nimmt die Polizei

Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

