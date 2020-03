Unbekannte haben in Gelsenkirchen vier Mülltonnen angezündet (Symbolbild). Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Brandstiftung Gelsenkirchen: Unbekannte setzen vier Mülltonnen in Brand

Gelsenkirchen Die Gelsenkirchener Polizei meldet einen Fall von Brandstiftung. Unbekannte haben Mülltonnen angezündet und eine Hausfassade beschädigt.

Gelsenkirchen. Unbekannte zündeten am Donnerstag, 19. März,

insgesamt vier Mülltonnen an der Holtwiesche im Gelsenkirchener Stadtteil Buer an. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise, um den Fall aufzuklären.

Gegen 5.50 Uhr wurden die brennenden Mülltonnen laut Polizeibehörde entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen ab. Neben den Tonnen wurde auch eine Hausfassade beschädigt. Es entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe.

Hinweise zur Tat und zu Tatverdächtigen nimmt die Gelsenkirchener Polizei unter den Rufnummern 0209 365 7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.

