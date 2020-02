Gelsenkirchen: Undichtes Paket – Paketbote im Krankenhaus

Bei der Auslieferung verschiedener Paket fiel einem Paketboten in Gelsenkirchen auf, dass ein Paket undicht zu sein schien. Die Feuerwehr rückte an.

Gelsenkirchen. Weil ein Paket mit einer Chemikalie ausgelaufen ist, wurde ein Paketbote in Gelsenkirchen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war vor Ort.

Ein Paketbote ist in Gelsenkirchen am Samstagvormittag ins Krankenhaus gebracht worden. Dem Mann war bei einer Lieferung aufgefallen, dass diese undicht zu sein schien. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften in die Grimmstraße aus.

Es handelt sich bei dem laut Feuerwehr als Gefahrgut gekennzeichneten Stoff um Chlordioxid. Dieses könne verdünnt zur Trinkwasseraufbereitung und als Desinfektionsmittel verwendet werden. Die Einsatzkräfte verpackte den ätzenden Stoff (etwa 250 bis 500 Milliliter) in Foliensäcken und Bergebehältern.

Die Flüssigkeit wird am Montag von den Gelsendiensten fachgerecht entsorgt, wie ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage mitteilte. Das Innere des Zustellfahrzeugs wurde mit Bindemittel gereinigt, außerhalb des Autos sei nichts ausgelaufen. Der Fahrer werde darauf untersucht, ob er sich möglicherweise die Atem- und Lungenwege verätzt hat. (red)