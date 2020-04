Die Stadt Gelsenkirchen kündigt für das kommenden Sonnen-Wochenende scharfe Kontrollen an beliebten Ausflugszielen an. Im Fokus dürfte demnach auch das Stadtquartier Graf Bismarck liegen. Direkt am Kanal gelegen, mit Gastronomie und Promenade sowie viel Grün drumherum, zieht es junge wie ältere Menschen gleichermaßen an.