Gelsenkirchen Vespa-Club lädt ein zur Geburtstagstour

Die Vespa ist ein Kult-Roller. Von den Hoffmannwerken in Lintorf bei Düsseldorf ab 1950 in Lizenz produziert, setzte der zweirädrige Flitzer nach dem Krieg seinen Siegeszug auch in Deutschland und Gelsenkirchen fort. Der Vespa-Club "Scooterboys" erinnert mit einer Schlösser-Rallye an den 70. Geburtstag des alten Vespa Clubs Gelsenkirchen 1950.

Schlösser-Rallye der Gelsenkirchener Scooterboys startet um 11 Uhr im Nordsternpark

Zum Festtag am 19. September gibt es eine Schlösser-Ralley. Die Veranstaltung beginnt um zehn Uhr, die Ausfahrt selbst startet um 11 Uhr und führt vom Nordsternpark (Am Nordsternpark 1) über 50 Kilometer durch Gelsenkirchen und Umgebung. Das Startgeld beträgt 15 Euro. Eine Anmeldung ist nur per Mail über markusfreynik@web.de möglich.

Für Vespa-Fans: "Grab Bag" mit Roadbook, Rallye-Patch und Rallye-Banner.

Neben Essen und Getränken zur Stärkung haben die Gelsenkirchener Scooterboys auch einen Vespa-Teilemarkt nebst Fotowand organisiert. Besucher und Teilnehmer können zudem noch einen "Grab Bag" erstehen, der Beutel enthält Roadbook, Rallye-Patch und Rallye-Banner und mehr.

Bekanntes Mitglied des Vespa-Clubs Gelsenkirchen 1950: Der Maler Siegfried Dangullier

Zu den Mitgliedern des alten Vespa Clubs Gelsenkirchen 1950 gehörte Siegfried Dangullier aus Schalke, seines Zeichens ein bekannter Maler und Grafik-Künstler, der gerne mit Schrift und Text spielte, Bücher veröffentlichte und für den VC Gelsenkirchen die Plakette und den Clubaufnäher entwarf und in Auftrag gab. Einige dieser Kleinode existieren noch in Sammlerhänden. Dangullier starb 2001, mit Erlaubnis der Familie haben die Scooterboys Gelsenkirchen Plakette und Aufnäher neu auflegen dürfen.

