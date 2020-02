In Erkelenz sind Schulen und Kitas wegen des ersten Corona-Falles in der Stadt geschlossen. Und wie bereitet sich Gelsenkirchen auf den Fall der Fälle vor? Sowohl die Kliniken als auch das Referat Gesundheit befassen sich schon länger damit, wie in Gelsenkirchen reagiert würde, wenn das Virus hier ankommen sollte. Fest steht: Mit den Infektionen in Erkelenz ist Corona entschieden näher gerückt.

Referat Gesundheit der Stadt Gelsenkirchen koordiniert mögliche Maßnahmen

Einen Mundschutz gibt es in Gelsenkirchener Apotheken längst nicht mehr, trotz wiederholter Bestellversuche bei allen Großhändlern, wie Apothekensprecher Christian Schreiner von der Dom-Apotheke in Buer. Obwohl ein Mundschutz eigentlich nicht wirklich wirksam vor dem Corona-Virus schütze. „Intensives Händewaschen und große Menschenansammlungen meiden: Das ist deutlich wirksamer“, versichert auch der Apotheker.

Grundsätzlich moderiert und koordiniert das Referat Gesundheit der Stadt Gelsenkirchen eine eigens gebildete Arbeitsgruppe der GE-Krankenhäuser und der Städtischen Feuerwehr zum Thema. Eine angefragte Stellungnahme des Referates zum geplanten Vorgehen steht bislang allerdings noch aus.

Coronavirus wird via Tröpfcheninfektion verbreitet

Der Chefarzt der neu eingerichteten Klinik für Pneumologie am Marienhospital, Dr. Christoph Tannhof, betont auf Nachfrage die Bedeutung der grundsätzlichen Verhaltensregeln beim Umgang mit infizierten Patienten: „Das neue Coronavirus (SARS-CoV-2) wird via Tröpfcheninfektion – zum Beispiel durch Husten – bei direktem Kontakt mit Infizierten verbreitet. Für den Umgang im Klinikalltag und vor Ort sind grundsätzlich dieselben Verhaltensregeln, die auch bei einer gewöhnlichen Influenza gelten, geboten.“

Der Chefarzt der neuen Klinik für Pneumologie am Marienhospital Gelsenkirchen, Dr. Christoph Tannhof, erklärt, welche Maßnahmen an den Marienhospitälern vorbereitet sind. Foto: St. Augustinus

Die Mitarbeiter in den St. Augustinus-Kliniken seien auf den Umgang damit durch Schulungen gut vorbereitet. „Sowohl am Marienhopital Gelsenkirchen als auch am Sankt-Marien-Hospital in Buer unterhalten wir nach den Richtlinien des Robert Koch-Institut (RKI) ausgestattete Einheiten zur Isolation von Patienten,“ versichert der Mediziner. Fieber gemessen werde ohnehin bei jedem neuen Patienten, auch Testungen auf das Coronavirus würden „bei allen begründeten Verdachtsfällen durchgeführt.“