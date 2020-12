Gelsenkirchen: Was ein 70 Jahre alter WAZ-Abo-Schein erzählt

Trostlos, aber ein Dach über dem Kopf: Eine Notunterkunft am Bahnhof in Gelsenkirchen Rotthausen im Jahr 1958. Im Hintergrund ist die Zeche Dahlbusch zu sehen.

Gelsenkirchen. Er lebt im armseligen Ledigenheim für Bergleute, einem Barackenlager: Hierhin bestellte sich Kumpel Willi Weigelt anno 1950 die noch junge WAZ.

Als in den ersten Jahren nach Kriegsende 1945 Tausende von Kriegsheimkehrern und Flüchtlingen aus den Ostgebieten in den Westen strömten, da führte der Weg sie in oft ausgebombte, zertrümmerte Städte. Arm, allein, heimatlos, aber voller Hoffnung auf Arbeit kamen viele dieser Menschen damals auch nach Gelsenkirchen. Unterkunft fanden sie zumeist nur in Baracken, Behelfswohnungen und in sogenannten Ledigenheimen. Einer von ihnen war wohl Willi Weigelt.

Wir kennen ihn nicht. Aber ein kleiner vergilbter Zettel wirft Schlaglichter auf eine schicksalhafte Phase in seinem Leben. Es ist ein für die damals noch junge WAZ. Er enthält nur wenige Angaben über den neuen Zeitungsleser – die aber eine berührende Geschichte erzählen, über einen Lebensweg und ganz exemplarisch über die Zeit, in der er lebte.

Einer von 41.000 Bergleuten in Gelsenkirchen 1950

Der Abo-Schein kam vor vielen Jahren durch Zufall zurück in die WAZ-Redaktion. Damals hatte jemand offenbar eine Wohnung aufgeräumt oder aufgelöst, fand das alte Formular und mochte es nicht wegwerfen. Und so erzählt dieser kleine vergilbte Zettel vom 30.5.1950 der Nachwelt ein Stück Zeitgeschichte.

Als Beruf gab Willi Weigelt Bergmann an und verdiente somit seine Brötchen in einer gerade stark aufblühenden Industriebranche. 1945 arbeiteten lediglich 29.000 Menschen im Bergbau, 1950 wuchs die Zahl schon auf 41.000 Bergleute. Dr. Daniel Schmidt, Leiter des Gelsenkirchener vermutet, dass Willi Weigelt damals auf der Zeche Graf Bismarck gearbeitet hat.



Als Wohnort trägt der neue WAZ-Abonnent das Ledigenheim an der Hermannstraße in Erle ein. Anstelle einer Hausnummer schreibt er: Baracke 4, Stube 2. Die erste Zeitung bekam Willi Weigelt dann am 1.7.1950 von einem Boten zugestellt.

Ledigenheime dienten im Krieg auch als Lager für Zwangsarbeiter

„Ledigenheime gab es damals viele in der ganzen Stadt“, sagt Dr. Sabine Kittel, Historikerin beim Gelsenkirchener Institut für Stadtgeschichte. Das seien einfache Unterkünfte gewesen, die zumeist schon eine lange Geschichte mit ganz unterschiedlichen Nutzungen auf dem Buckel hatten. Baracken zum Beispiel, in denen hatten. Nach dem Krieg verwandelte man sie unter anderem in Ledigenheime für unverheiratete Arbeiter mit wenig Geld in der Tasche.

Ledigenheime zur Eindämmung des "Schlafgängerwesens"

„Mit den Ledigenheimen wollte man damals auch das sogenannte Schlafgängerwesen eindämmen“, erzählt die Historikerin. Dabei wurden Betten in privaten Wohnungen stundenweise zum Beispiel an Schichtarbeiter untervermietet.

Wie viele Ledigenheime es in den Fünfzigern tatsächlich gab, findet sich nicht in den Archiven. Die Spur von Willi Weigelt aber lässt sich dort durchaus finden. Die Wissenschaftlerin blätterte dafür in den historischen Hausstandsbüchern.

Großer Hunger nach Information

Danach zog der 1912 im oberschlesischen Neiße geborene Mann im Juni 1948 ins Ledigenheim an der Hermannstraße ein. Knapp zwei Jahre später bestellte sich der Bergmann, der in einer Baracke wohnte, die Tageszeitung. Ein berührender Hunger nach Information. Im September 1950 verließ Weigelt das Heim wieder und zog in eine eigene Wohnung nach Resse, dann schon mit seiner Ehefrau.

Mitte der Fünfziger Jahre verschwanden die Baracken langsam aus dem Stadtbild

„Wenige Wochen lang hat wohl auch die Frau in dem Ledigenheim gewohnt, das war damals eine Seltenheit“, so Kittel. Was der kleine Abo-Schein der Historikerin erzählt: „Da musste jemand seine Heimat verlassen und hat sich in schwierigen Zeiten seine Zukunft in Gelsenkirchen aufgebaut.“

Was aus dem Abonnenten wurde, wir wissen es nicht. Das Institut für Stadtgeschichte aber weiß, dass die Baracken und damit auch die Ledigenheime Mitte der Fünfziger Jahre nach und nach endgültig verschwanden.

Mehr Informationen zum Lager auf der Homepage von "Gelsenzentrum"

Der Verein informiert auf seiner Homepage über die Geschichte des 1939 errichteten Zwangsarbeiterlagers an der Hermannstraße, das später als Ledigenheim diente.

