Gelsenkirchen: Webinar beleuchtet die rechte Szene im Revier

Gelsenkirchen Die "Steeler Jungs" und ihre rechten Verflechtungen werden in einem Webinar dargestellt. Initiator ist ein Gelsenkirchener Aktionsbündnis.

Die Nachricht der Gründung einer Kampfsportgruppe in Gelsenkirchen und deren Verbindung zur rechten Szene hat Besorgnis ausgelöst. Im Zuge dessen lädt das „Gelsenkirchener Aktionsbündnis gegen Rassismus und Ausgrenzung" zu einem Webinar, einer Informationsveranstaltung über digitale Kanäle. Thema: „Die Steeler Jungs - ihr Umfeld und ihre überregionale Vernetzung in der rechtsradikale Szene".

„Schon seit mehr als zwei Jahren sehen wir mit Besorgnis die Entwicklungen in Essen-Steele und den Versuch der ‚Steeler Jungs’, wöchentlich eine ‚Bürgerwehr’-Demonstration durchzuführen", sagt Adrianna Gorczyk vom Aktionsbündnis. Im Webinar wird daher die Rolle von Christian W. näher beleuchtet. Laut Aktionsbündnis ist er eine der zentralen Personen, um die sich die Steeler Jungs gruppieren, dazu Besitzer der „Sportsbar 300“, „in der rechtsradikale Bands auftreten“.

Aktiver MMA-Kämpfer bestätigt Gründung einer Kampfsportgruppe

Christian W., selbst Martial Arts Kämpfer (MMA) hat gegenüber dieser Zeitung die Gründung der Kampfsportgruppe in Gelsenkirchen bestätigt, jede Verbindung in die Rechte Szene aber in Anrede gestellt.

Die Gruppierung „Steeler Jungs“ sorgt seit fast genau zwei Jahren durch ihre „Spaziergänge“ durch den Stadtteil Essen-Steele für Schlagzeilen. Die Rundgänge werden regelmäßig durch Polizeikräfte begleitet. Mit den „Spaziergängen“ verfolge die Gruppierung nach eigener Aussage die Intention, eine erhöhte Sicherheit im Stadtteil Essen-Steele in den Abend- und Nachtstunden zu vermitteln.

Als Referenten hat das Aktionsbündnis Max Adelmann (63) von Bündnis „Essen stellt sich quer“ gewonnen. Er wird die Verbindungen zwischen den „Steeler Jungs“ und der rechtsradikalen Szene aufzeigen. Laut Bündnis ist er ein profunder Kenner der rechten Szene des Ruhrgebietes. Adelmann wird nach Veranstaltungsende noch für weitere Fragen zur Verfügung stehen, anschließend soll zudem gemeinsam über die Konsequenzen für die antifaschistische Arbeit in Gelsenkirchen diskutiert werden.





Das Webinar findet am Donnerstag, 28. Mai, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr statt. Es wird per "Zoom" durchgeführt. Alle Interessierten werden gebeten, sich über die Mail-Adresse ab-ge@mailbox.org rechtzeitig anzumelden, um die Zugangsdaten zu bekommen.

