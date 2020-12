Gelsenkirchen: Weihnachtsbäume werden eingesammelt

Gelsenkirchen Gelsendienste holt abgeschmückte Bäume in den einzelnen Stadtteilen ab 7. Januar ab. Der Service richtet sich nur an Privathaushalte.

Geschmückt, angesungen - und nun ausrangiert: Gelsendienste holt in den einzelnen Gelsenkirchener Stadtteilen ausgediente Weihnachtsbäume ab. Die für die Haushalte kostenfreie Sammlung beginnt am Donnerstag, 7. Januar, in Erle, Schalke-Nord und der Resser Mark und endet eine Woche später in Scholven, Hassel und Resse.

Eingesammelt werden die vollständig abgeschmückten Bäume in Buer und Beckhausen am Freitag, 8. Januar, in Horst, Feldmark und Heßler am Montag, 11. Januar; in Schalke, Bulmke-Hüllen und Bismarck am Dienstag, 12. Januar; in Ückendorf, Neustadt, Altstadt und Rotthausen am Mittwoch, 13. Januar; und in Scholven, Hassel und Resse am Donnerstag, 14. Januar.

Tannengrün darf nicht in Abfallsäcke verpackt werden

10 Gründe, den Gelsenkirchen-Newsletter gratis zu abonnieren - waz.deDie Bäume sind am jeweiligen Sammeltag bis 6.30 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand zu legen. Große Bäume müssen auf eine maximale Länge von zwei Metern gekürzt werden. Das Tannengrün darf nicht in Abfallsäcken verpackt sein.

Gelsendienste weist darauf hin, dass sich der Abholservice ausschließlich an Privathaushalte richtet. Gewerbebetriebe und sonstige Anlieferer können Weihnachtsbäume kostenpflichtig an den Wertstoffhöfen an der Adenauerallee 115 und der Wickingstraße 25b entsorgen.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook