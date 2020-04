Gelsenkirchen: Wohnwagen von Sexarbeiterinnen aufgebrochen

Ein Bild aus früheren Tagen, da herrschte auf dem Parkplatz an der Münsterstraße in Gelsenkirchen noch viel Verkehr. Prostituierte boten in den Wohnwagen ihre Dienste an. Der Parkplatz wurde von Pendlern stark frequentiert.

Gelsenkirchen-Resse In Gelsenkirchen sind auf einem Parkplatz fünf Wohnwagen aufgebrochen worden. Der Parkplatz ist bekannt als Sammelpunkt für Sexarbeiterinnen.

Die Gelsenkirchener Polizei berichtet von gleich fünf Einbrüchen auf einem Parkplatz im Stadtteil Resse. Ziel waren abgestellte Wohnwagen. Die Örtlichkeit im Stadtnorden ist bekannt als Sammelpunkt für Sexarbeiterinnen.

Beute und Höhe des Sachschadens noch unklar

Wie die Polizei berichtet, wurden in der Zeit zwischen Ostersonntag, 12. April, 21 Uhr, und

Ostermontag, 13. April, 13.30 Uhr, in Resser-Mark insgesamt fünf Wohnwagen aufgebrochen. Die Anhänger standen auf dem Parkplatz an der Münsterstraße in Höhe der Anschlussstelle Herten an der Autobahn 2. Zum Diebesgut und zu den entstandenen Sachschäden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Der Parkplatz ist bekannt als Sammelpunkt für Sexarbeiterinnen. Ein Großteil der Wohnwagen wurde stillgelegt.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise erbittet die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie uns auch auf Facebook