Gelsenkirchen: Zahlreiche Angebote beim Sommerferienprogramm

Am 29. Juni starten in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Doch die Urlaubsplanungen gestalten sich in diesem Jahr bekanntlich als schwierig. Und wenn es auch nicht in die Ferne gehen kann - viele verschiedene Ferienangebote in der eigenen Stadt können jungen Gelsenkirchenern dennoch die Zeit vertreiben.

Gelsenkirchen: Ferienprogramm für Kinder und Rabatte mit dem Ferienpass

Die gute Nachricht vornweg: Die städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie das Familienbüro werden möglichst viele Kinder-Ferienangebote in der Stadt veranstalten und teilweise das Ferienprogramm auch über die sonst üblichen drei Wochen hinaus verlängert anbieten.

Außerdem gibt es für alle interessierten Bürger den Ferienpass, der während der Sommerferien Rabatte ermöglicht. Ermäßigungen gibt es beispielsweise für den Eintritt in den Alma-Park, bei mehreren Minigolfanlagen, in der Zoom-Erlebniswelt oder auch im Planetarium Bochum. Der Ferienpass ist ab Mittwoch, 24. Juni, kostenfrei an folgenden Ausgabestellen erhältlich: im Familienbüro, im Referat Kinder, Jugend und Familien an der Kurt-Schumacher-Straße 4, in den Stadtteilbibliotheken in Buer und Horst sowie an allen städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.

Zum Ferienprogramm gehören Spiel- und Kreativangebote

Zum Ferienprogramm gehören Spiel- und Kreativangebote, Trommelworkshops, Bewegungsangebote, kleine Ausflüge innerhalb der Stadt, Gokartfahren und auch Lernangebote. Anmeldungen und detaillierte Infos zu den Sommerferien-Angeboten gibt es in den städtischen Jugendzentren, Bauspielplätzen und im Familienbüro.

Dazu gehört das Jugendzentrum Nottkampstraße (Telefon: 594585) in Schaffrath, das Jugendzentrum Tossehof (Telefon: 873355) in Bulmke-Hüllen, das Jugendzentrum Buerer Straße (Telefon: 516165) sowie der Bauspielplatz Bottroper Straße (Telefon: 514240) in Horst, das Jugendzentrum Driburger Straße (Telefon: 398080) in Bülse, das Jugendzentrum Kanzlerstraße (Telefon: 4084126) in Heßler, das Erich Kästner-Haus (Telefon: 771202) in Erle, der Bauspielplatz Bochumer Straße (Telefon: 203129) in Ückendorf und für die Eltern-Kind-Angebote das Familienbüro an der Ebertstraße 20 (Telefon:169-6900).

