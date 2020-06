Gelsenkirchen: Zwei neue Bolzplätze im Stadtgebiet eröffnet

Gelsenkirchen. „Schalke hilft!“ und die RAG-Stiftung haben gemeinsam die ersten beiden Bolzplätze in Gelsenkirchen eröffnet. In welchen Stadtteilen sie liegen.

Im Juni 2019 sind die Stiftung „Schalke hilft!“ und die RAG-Stiftung eine Kooperation zur Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlichen im Ruhrgebiet eingegangen. Die Kooperationspartner wollten dabei in einem ersten Schritt die Bolzplätzen in verschiedenen Quartieren des Ruhrgebiets sanieren. In Gelsenkirchen wurden nun die ersten beiden Bolzplätze eröffnet.

Eine Anlage befindet sich in der Schüngelberg-Siedlung in Buer. Das Wohngebiet solle damit nachhaltig und langfristig aufgewertet werden, Kindern und Jugendlichen werde ein neuer Ort zur Freizeitbeschäftigung geschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung des FC Schalke 04. Der zweite Platz wurde in der Caubstraße im Stadtteil Schalke-Nord fertiggestellt.

Gelsenkirchen: Trainingsvideos im Internet zugänglich

Neben der freien Nutzung möchte „Schalke hilft!“ die Bolzplätze außerdem mit sportlichen und kulturellen Zusatzangeboten bespielen. Diese Angebote sind für alle Interessierten kostenfrei und zugänglich – egal ob Kind, Jugendlicher, Erwachsener oder Senior. Zum Start des Projekts hat der Verein gemeinsam mit der RAG-Stiftung deshalb auch eine eigene Website kreiert.





Unter www.schalke04.de/bolzplaetze findet man alles Wissenswerte zu den Plätzen und Hobbykickern können sich Trainingsvideos anschauen oder sich über die bevorstehende Angebote informieren. Aufgrund der Corona-Pandemie könne das Angebot aber zunächst nur in eingeschränktem Umfang anlaufen.

Bolzplätze sollen Treffpunkt sein

„Auch unsere Profis haben früher mal auf Bolzplätzen gespielt. Wir haben nun gemeinsam mit der RAG-Stiftung hochwertige Räume geschaffen, in denen Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene ihre Zeit verbringen und Sport treiben können“, sagt Alexander Jobst, Vorstand für Marketing und Kommunikation bei den Königsblauen. Die Bolzplätze sollen Orte der Gemeinschaft werden und als Unterhaltungs- sowie Lernort dienen“, ergänzt er.

„Schalke hilft!“ und die RAG-Stiftung planen zudem im Jahr 2020 die Sanierung von zwei weiteren Bolzplätzen in Herne. Sie sollen noch in diesem Sommer fertiggestellt werden, teilte der FC Schalke weiter mit. Der Bolzplatz sei ein Ort der Integration im Quartier – er verbinde unterschiedliche Kulturen, Altersgruppen und Geschlechter und wurde bereits 2018 vom Land Nordrhein-Westfalen zum immateriellen Kulturerbe ernannt.

