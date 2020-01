Einsatz für Polizei und Rettungsdienst an der Schwarzmühlenstraße in Gelsenkirchen-Rotthausen. (Symbolbild)

Gelsenkirchen-Rotthausen. Eine Essenerin und ein Herner sind bei einem Unfall in Gelsenkirchen verletzt worden. Die Frau wollte von einer Tankstelle auf die Straße fahren.

Gelsenkirchen: Zwei Verletzte bei Unfall in Rotthausen

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Rotthausen.

Gegen 15 Uhr fuhr eine 19-jährige Essenerin mit ihrem Pkw von einem Tankstellengelände an der Schwarzmühlenstraße auf die Fahrbahn nach links in Richtung Essen. In Höhe der Ausfahrt kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 61-Jährigen aus Herne, der in Richtung Norden unterwegs war.

Rettungswagen brachten die 19-Jährige sowie den Herner zur ambulanten Behandlung in örtliche Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Schwarzmühlenstraße.