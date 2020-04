Gelsenkirchener Autor auf Langeoog mit Judith Rakers

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Krimiautor Klaus-Peter Wolf hat Moderatorin Judith Rakers die Insel Langeoog gezeigt. Reportage wird im NDR gezeigt.

Der Gelsenkirchener Schriftsteller Klaus-Peter Wolf hat ein besonderes Verhältnis zur Insel Langeoog. In seinen Büchern spielt sie immer wieder eine entscheidende Rolle. Hier beging zum Beispiel Dr. Bernhard Sommerfeldt seinen ersten Auftragsmord. Nun hat sich Moderatorin Judith Rakers die Schauplätze seiner Kriminalfälle auf der Nordseeinsel zeigen lassen.

Rakers und Wolf kennen sich gut. Mehrfach war der Autor Gast in der Sendung "3 nach 9". Die Tagesschausprecherin wird im nächsten Wolf-Roman literarisch verewigt werden. Der Gelsenkirchener stützt seine Geschichten gerne auf reale Personen. "Die Idee, den nächsten Roman auf Langeoog zu beginnen, hatten wir gemeinsam auf der Fähre bei der Überfahrt von Bensersiel nach Langeoog", erinnert er sich.

Einstieg in die Geschichte

Die dort gedrehte Reportage der Reihe "Inselgeschichten“" kommt am Sonntag, 3. Mai, um 20.15 Uhr (90 Minuten) und am Pfingstmontag, 1. Juni, um 18 Uhr (45 Minuten) im NDR Fernsehen. Sie spielt auch für den Roman "Ostfriesenzorn", der im Februar 2021 erscheinen wird, eine entscheidende Rolle: Wolf steigt damit ein. Aktuell sitzt er noch am Schlusskapitel.

