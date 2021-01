Gelsenkirchener Bergmannsheil lädt zur virtuellen Visite

Dr. Christoph Haurand, Chefarzt der Kardiologie am Bergmannsheil Gelsenkirchen-Buer (rechts im Bild, das Foto entstand vor der Corona-Pandemie) hält am Mittwoch, 13. Januar, ab 18 Uhr ein Online-Patientenseminar ab. In seinem Online-Vortrag spricht er über die Herzgesundheit, über Erkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten sowie über Vorsorge.

Seit 20 Jahren veranstaltet das Bergmannsheil in Gelsenkirchen-Buer mehrmals im Monat Patientenseminare. Die Corona-Pandemie hat allerdings dazu geführt, dass die Tradition unterbrochen wurde. Bis jetzt. Denn nun setzt das Krankenhaus die Seminare online fort. Die Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch, 13. Januar, statt. Thema ist die Herzgesundheit.

In Deutschland erleiden 55.000 Menschen im Jahr einen Herzinfarkt

Ein gesundes Herz ist ein wahres Kraftwerk: Jede Minute pumpt es rund acht Liter Blut durch den Körper. Verfetten, verkalken, verhärten die Herzkranzgefäße macht die Pumpe schlapp – eine lebensbedrohliche Entwicklung, die jährlich bei rund 55.000 Menschen in Deutschland zum Herzinfarkt führt. Deshalb hat sich das Bergmannsheil dieses Thema für den Start der neuen Online-Vortragsreihe ausgesucht.

Online-Seminar des Gelsenkirchener Bergmannsheils beginnt am 13. Januar um 18 Uhr

Dr. Christoph Haurand, Chefarzt der Kardiologie am Bergmannsheil Buer, informiert in einem Online-Seminar am Mittwoch, 13. Januar, um 18 Uhr über Diagnostik und Therapie bei Herzinfarkt und Herzrhythmusstörungen. Der Herzspezialist geht vor allem auf die Behandlung verschlossener Herzkranzgefäße sowie die elektrophysiologische Untersuchung der Herzkammern im Herzkatheterlabor ein.

Virtueller Zugang für Interessierte nach Anmeldung per Mail

„Chefarztvisite“ nennt das , die vorerst als Online-Vorträge stattfinden. Anmeldungen sind unter chefarztvisite@bergmannsheil-buer.de notwendig. Der Teilnehmer erhält einen Zugangslink zum virtuellen Seminarraum. Weitere Informationen gibt es in der Rubrik Veranstaltungen auf der Klinikhomepage.

Rund 10.000 Menschen haben in 20 Jahren an den Patientenseminaren des Gelsenkirchener Bergmannsheils teilgenommen

"Wir möchten damit an der Tradition der Patientenseminare festhalten", sagte Krankenhaus-Sprecherin Sabine Ziegler. In der Regel hat in den vergangenen 20 Jahren mindestens einmal im Monat, oft auch zwei oder drei Mal, ein Patientenseminar stattgefunden. Rund 10.000 Teilnehmer haben bislang den Informationen der Experten zugehört, Fragen gestellt und sich medizinisch besser informieren lassen bei der so wichtigen Gesundheitsfürsorge.

Großes Zutrauen zur ältere Bevölkerung im Umgang mit neuen Medien

"Uns ist es ein Anliegen, die Menschen besser und umfangreicher aufzuklären", so Ziegler weiter. Unabhängig vom Alter. Deshalb wird das Online-Seminar auch selbst dann fortgeführt, wenn das Interesse anfangs noch überschaubar sein sollte. Manche Dinge brauchen eine Weile, bis sie sich herumsprechen.

Nicht selten ist das Interesse an medizinischen Themen bei der älteren Bevölkerung ausgeprägter. Der Umgang mit Smartphone, PC und Tablet ist mittlerweile aber auch vielen Senioren vertraut, deshalb glaubt man auch daran, mit dem Online-Format alle Altersgruppen ansprechen zu können. "Außerdem", so Sabine Ziegler weiter, " sind die älteren Mitbürger in Sachen neue Medien fitter als viele ihnen zutrauen."

