Gelsenkirchener Consol-Theater lockt mit spannendem Angebot

Das Consol-Theater ist bei der am Samstag, 25. Januar, beginnenden 6. Figurentheaterwoche Gelsenkirchen wieder die zentrale Spielort: Elf der insgesamt 17 Aufführungen werden in der ehemaligen Lüftermaschinenhalle der Zeche Consolidation in Bismarck über die Bühne gehen. Und der zu diesem Anlass 140 Besucher fassende Saal des Hauses ist inzwischen an allen neun Tagen komplett ausgebucht. Neben diesem renommierten Festival stehen dort im ersten Halbjahr aber auch noch weitere spannende Veranstaltungen auf dem Programm.

„Wir freuen uns vor allem auf die nächsten Abende im Rahmen unserer neuen Reihe „Congenial“, sagt Georg Kentrup. Der Kultur- und Medienmanager stammt aus dem Münsterland, ist seit 2007 am Consol-Theater aktiv und zählt heute neben Andrea Kramer und Christiane Freudig zum dreiköpfigen Team der Theaterleitung. Das Konzept der „Congenial“-Reihe lautet: Ein Musiker trifft auf einen Autoren – und beide treffen gemeinsam auf das Publikum. Spielstätte ist stets die urige Kellerbar des Hauses. Bei der nächsten Veranstaltung dieser Reihe am Freitag, 14. Februar, wird Schriftstellerin Susan Kreller ab 19 Uhr aus ihrem Roman „Pirasol“ lesen. Für die musikalische Untermalung – darunter Stücke von Schumann – sorgt Pianist Jun-Ho Gabriel Yeo.

Consol-Theater setzt beim Kinder- und Jugendtheater auf Eigenproduktionen

Das Consol-Theater ist ein Bestandteil des Kulturgebiets Consol, das auf dem ehemaligen Zechengelände am Rande der Bismarckstraße in Gelsenkirchen-Bismarck entstanden ist. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Natürlich stehen auch im ersten Halbjahr 2020 wieder Kinder- und Jugendtheaterstücke im Fokus. Rund 100 Aufführungen sind es pro Spielzeit. „In erster Linie handelt es sich dabei um Eigenproduktionen“, stellt Kentrup klar. Ein Teil des Angebots richtet sich sogar schon an Zweijährige, Anderes ist für Grundschüler oder aber erst für Teenager geeignet. „Wir wollen stets für alle Altersklassen etwas bieten“, betont Denise Klein, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Haus.

Als Premiere wird am Sonntag, 3. Mai, das Stück „Schlalalalaufen“ gezeigt, das den Untertitel „Ein mobiles Fadenspiel“ trägt und sich an Über-Dreijährige richtet. Regisseurin Barbara Fuchs will den Jüngsten das Thema „Fortbewegen“ näherbringen – egal, ob im Zug, auf einem Schiff oder per Seilbahn. Hier wird aber nicht nur zugeguckt, sondern auch mitgemacht. Denn auch das Klettern, Kriechen und Erforschen gehören zum Aufbrechen. Auf diesem Weg soll am Ende eine Tanzperformance entstehen. „Dieses Stück wollen wir aber nicht nur in unserem Haus präsentieren, sondern damit auch auf Tour durch Gelsenkirchener Kitas gehen“, kündigt Kentrup an. Erste Termine mit Tagesstätten in Ückendorf und Hassel seien bereits vereinbart.

„Nils Holgersson“ als Handschatten-Theaterstück

An ein jüngeres Publikum (ab 12 Jahre) richtet sich auch das Stück „Die besseren Wälder“ von Martin Baltscheit (5./6. Februar, jeweils 10.30 Uhr). Erzählt wird die Geschichte vom Wolf Ferdinand, der von einem kinderlosen Schafsehepaar adoptiert wird und sich bestens bemüht, ein gutes Schaf zu sein. Als seine Freundin eines Tages tot aufgefunden wird, gerät in der Herde gleich er unter Verdacht und wird ausgestoßen. Ein Stück über die Suche nach der eigenen Identität. Spannend klingt aber auch die Handschatten-Theateraufführung des Stückes „Nils Holgersson“ am Sonntag, 1. März, um 15 Uhr.

Eine weitere tragende Säule des Consol-Theaters bleibt die „Volxbühne“. Hier können sich Theaterinteressierte jeglichen Alters selbst in Musik, Tanz und Schauspiel ausprobieren. So bilden einige Seniorinnen und Senioren der „Volxbühne“ das Ensemble für das Stück „Das große Feuer“ von Roland Schimmelpfennig, das von Montag bis Mittwoch, 10.-12. Februar, jeweils um 10.30 Uhr aufgeführt wird. Das Angebot wird abgerundet durch Jazz- und Improvisationskonzerte, Erzählabende und Diskussionsrunden sowie Fortbildungen und Workshops. Alles zum Programm und Tickets unter: www.consoltheater.de oder 0209 988 22 82.