Gelsenkirchener Gemeinde lädt Jugendliche zur Firmung

Gelsenkirchen Jugendliche der katholischen Gemeinde St. Hippolytus erhalten zurzeit Post und werden zur Firmung eingeladen. So geht es weiter.

Bereits im vergangenen Jahr sollten Jugendliche der katholischen Gemeinde St. Hippolytus gefirmt werden - wegen der Corona-Pandemie musste die Firmung verschoben werden. Stattfinden soll sie in diesem Herbst, geplant ist der 25. und 26. September.

In diesen Tagen erhalten Jugendliche der Pfarrei Postkarten, in denen sie über den Fahrplan zur Firmung informiert werden - angeschrieben wird jedes Gemeindemitglied, das im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis zum 30. September 2006 geboren wurden.

Hier können junge Gelsenkirchener das Anmeldeformumlar herunterladen

"In unserer Pfarrei ist es üblich, dass Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren eingeladen werden, sich auf den Empfang dieses Sakramentes vorzubereiten", erläutert Pastor Bernd Steinrötter. Dafür stünden den Jugendlichen verschiedene Vorbereitungswege zur Verfügung. Nach der Zeit der Vorbereitung entscheiden die Jugendlichen selbst, ob sie das Sakrament der Firmung wirklich empfangen möchten.

Anmeldeformular, Einwilligungserklärung und Datenschutzerklärung können unter https://www.hippolytus.de/sakramente/firmung/ heruntergeladen werden. Auch die Infobroschüre mit den Planungen des Firmkurses "Entdeckertour" steht als Download zur Verfügung. An allen Kirchen liegen die Planung des Firmkurses, sowie Anmeldeformular, Einwilligungserklärung und Datenschutzerklärung auch in Papierform aus.

Hier gibt es weitere Informationen

Eine Anmeldung ist zum einen möglich per E-Mail an die Adresse firmung@hippolytus.de. Wer persönlich vorbeikommen möchte, kann das - natürlich unter Coronabedingungen - zu diesen Terminen tun: Freitag, 29. Januar, 16 bis 19 Uhr, Samstag, 30. Januar, 10 bis 13 Uhr oder Sonntag, 31. Januar, 11.30 bis 14.30 Uhr. Ort ist die St. Hippolytus-Kirche an der Essener Straße.

Alle aktuellen Informationen sind unter https://www.hippolytus.de/sakramente/firmung/ zu finden.

· Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

· Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

· Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook