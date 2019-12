Gelsenkirchen-Buer. Hautnah spürbaren Luxus finden Kundinnen in der Lingerie in Buer. Was gerade aktuell ist, was es kostet und wie man es trägt, lesen Sie hier.

Gelsenkirchener Lingerie lässt Damen Luxus hautnah erleben

„Die Seidenwäsche ist der Luxus, den sich die Frau auch selbst gönnt – gerade zu Weihnachten“, sagt Ilona Zutz. Und sie muss es wissen, als Filialleiterin von „Claudia Rüdinger“ an der Ophofstraße. Das kleine Ladenlokal ist ein Paradies für die Frau, bietet Schönes für drunter, das dennoch heutzutage hier und da aufblitzen darf.

Das müsse es sogar manchmal, erklärt die Fachfrau. „Im vergangenen Jahr hat man Seidenpyjamas auf der Straße getragen. Das hat man viel in Modezeitungen gesehen. Ich selbst habe in Düsseldorf eine Frau gesehen, die hatte einen Seiden-Kimono zur Jeans kombiniert. Es gibt Frauen, die haben Mut. Das finde ich toll.“ Natürlich gibt es einen ähnlichen Kimono auch hier im Laden. Ilona Zutz zeigt ihn vor, hält ihn an und verdeutlicht, ein Kimono aus reiner Seide zur Hose, das kann im Sommer ein schickes Outfit sein. Kostenpunkt: rund 190 Euro.

„Wir haben auch Damen über 80, die gern schöne Wäsche tragen möchten“

Seidige Unterwäsche: Ein Luxus, den Frauen sich zum Fest auch mal selbst gönnen, wie die Lingerie-Expertin weiß. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Sie ist wieder gefragt, die Seide. Das klassische Material mit langer Geschichte über die Jahrhunderte hinweg ist hier mit modernen Fertigungstechniken verarbeitet, verbindet Klassik und Moderne. Ein Beispiel: Eine niedliche „Short“ aus Seide mit feiner Tüllspitze. Das liegt im Preis bei rund 110 Euro. Dazu gibt es, je nach persönlichem Geschmack, ein Hemdchen (für 122 Euro) oder ein längeres Negligé. Ohne Zweifel ist das Luxus. Aber einer, den sich viele Damen mal leisten können – zum Fest oder als Accessoire für besondere Stunden. Wobei, das verrät Ilona Zutz, sich viele Damen mit solch hochwertiger und zugleich hübscher Lingerie selbst Gutes tun. Und das ganz unabhängig vom Lebensalter. „Wir haben Damen, die sind über achtzig Jahre alt und wollen auch schöne Wäsche tragen.“

Etliche derer übrigens, die zum ersten Mal den Laden im Herzen von Buer betreten, erleben hier eine Überraschung. „Einen BH zu kaufen, das ist manches Mal eine Philosophie für sich“, erzählt Ilona Zutz, dass einige Frauen erst hier erfahren, dass die über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, die falsche Größe gewählt haben. Ein kleiner Grundkurs: „Die Brust soll durch die Unterbrustweite gehalten werden, nicht über die Träger.“ Bedeutet: Zu locker darf das gute Stück nicht um den Leib sitzen.

Gelsenkirchen Bis zur Körbchengröße G Neben der großen Auswahl wartet das Geschäft „Claudia Rüdinger“ auch mit vielen unterschiedlichen Größen auf. Je nach Linie etwa gibt es hier BHs mit einer Körbchengröße bis G und einem Umfang bis 100. Was am besten passt, dafür hat Ilona Zutz ein gutes Auge. Das ergebe sich so, mit der Zeit. Was dann in der engeren Wahl ist, können die Kundinnen im hinteren, etwas separierten Bereich anprobieren.

Größe und Passform müssen stimmen – das Richtige zu finden, braucht Zeit

Schöne Dessous dürfen heute auch schon mal unter der Kleidung hervorblitzen. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Ist die Frage nach der Größe beantwortet, folgt die nach der Passform. Da ist die Auswahl groß. „Es gibt die Vollschale, die geht etwas höher. Es gibt die Halbschale, eine Balconette -Form, die bringt das Dekolleté besser zur Geltung.“ Vorgeformte Schale, das gleiche in gepushter Form, mit Bügel, ohne Bügel – spätestens hier zeigt sich, warum der Besuch eines Fachgeschäftes für die Dame eigentlich ganz angebracht ist. „Die Kundinnen sind am Ende immer sehr glücklich und sagen, das habe ich alles nicht gewusst“, sagt Ilona Zutz und erklärt, natürlich nehme man sich für jede einzelne Zeit. Hier nämlich beginnt schon der Luxus.

Apropos Größe: Während manch Neukundin eine Überraschung erlebt, kann die Filialleiterin auch jetzt mit einer solchen aufwarten. Sie erzählt, besonders vor dem Fest kämen auch Männer her, ihrer Herzensdame ein Geschenk zu kaufen. „Wir haben ganz viele, die 100-prozentig die Größen ihrer Frauen kennen. Das finde ich toll.“

Gerade zu Weihnachten ist viel Rot gefragt

Noch einmal wandert der Blick durch das Ladenlokal. Besonders jetzt, zu den Feiertagen, sind hier besonders viele rote Stücke ausgestellt. Das passt gut zu Weihnachten. Und zu Silvester. Auf die asiatische Überzeugung, zum Jahreswechsel rote Wäsche zu tragen, weil das Glück bringt, setzen auch in Buer viele, erzählt Ilona Zutz.

Dazwischen sind die verschiedenen Linien des französischen Unternehmens „Lise Charmel“ präsentiert. „Antinéa“ hält auch schöne Wäsche für Frauen mit Kurven bereit, „Antigel“ wendet sich an jüngere Frauen – auch preislich. Die BHs gibt es ab rund 50 Euro. Ein wunderschönes Arrangement unter einer Glasscheibe markiert noch einen Höhepunkt. Dessen Name: „Art et volupté“ – „Kunst und Sinnlichkeit“. Ein Ensemble in weiß, verarbeitet mit charmanten Details. So werden die Träger von breiten Streifen bestickten Tülls verdeckt. Ein Schmuckstück zum Anziehen für rund 185 Euro. Und das sei keineswegs Bräuten vorbehalten: „Das kaufen ganz normale Frauen“, weiß die Fachfrau. Weil es einfach ein schönes Gefühl sei zu wissen, solch Luxus hautnah zu erleben.