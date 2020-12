Gelsenkirchener Musikschule nimmt Weihnachtssong auf

Gelsenkichen Kai Wälken ist Inhaber einer Musikschule in Gelsenkirchen-Resse. Statt einer Weihnachtsfeier organisierte er diese besondere Aktion.

Eigentlich wollte Kai Wälken, Inhaber von "Kai's Rock & Pop School Musikschule" in Resse wie in jedem Jahr seine Schüler zu einer Weihnachtsfeier laden. In den vergangenen Jahren etwa hatten die jungen Musiker im Cafè42 in Beckhausen vor Publikum gezeigt, was sie gelernt hatten. Doch Corona machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Ganz ohne Weihnachtsaktion wollte Kai Wälken das Jahr aber dann doch nicht beenden. "Eine Schülerin kam zu mir und fragte, ob wir ein Weihnachtsprojekt machen können", sagt Wälken. "Ich habe mir dann überlegt, ob wir nicht alle einen Song aufnehmen sollten", so der Musiklehrer.

Jeder Schüler kam ins Studio nach Gelsenkirchen

Schon im ersten Lockdown des Jahres im Frühling hatte es eine vergleichbare Aktion gegeben. "Damals habe ich mit meinen Schülern den Song ,Kompliment' von den Sportfreunden Stiller aufgenommen", erzählt Kai Wälken. Das Besondere damals: Jeder Schüler bekam einen "Klick-Track" zugeschickt, also eine einem Metronom vergleichbares Aufnahme, die den Takt vorgibt, und war dann aufgefordert, seinen Part dazu einzuspielen und sich dabei aufzunehmen. Wälken schnitt die einzelnen Aufnahmen dann zu einem Video zusammen.

Dieses Mal ging Kai Wälken anders vor: Jede Schülerin, jeder Schüler kam in sein Studio an die Ewaldstraße und nahm dort seinen Part auf. Gespielt wurde natürlich ein Weihnachtslied: Wälken entschied sich für den Klassiker "Süßer die Glocken nie klingen", der in seiner Version aber leicht verrockt und in einem Swing-Rhythmus daherkommt. "Der Song soll in dieser schwierigen Zeit gute Laune verbreiten", sagt Kai Wälken.

Hier gibt es den Song zu sehen

Parallel dazu wurde ein Video gedreht, das jetzt im Internet zu sehen ist: Unter dem Link youtu.be/RDOPMjAsXQY kann man die Arbeit bewundern. "Alle Schülerinnen und ScChüler hatten viel Spaß, und es gibt nun eine Tonaufnahme und ein Musikvideo für die Ewigkeit, dass uns immer an diese besondere Zeit errinern wird", fasst Wälken zusammen.