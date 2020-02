Gelsenkirchener Narrenzunft: Ein Party in Blau und Gelb

Freudentrunken feiern, das geht in Gelsenkirchen auch in Blau und Gelb. Die Vereinsfarben der KG Narrenzunft dominierten Samstagabend bei den bunt und verrückt gestylten Gästen im Hans-Sachs-Haus. Zum fünften Mal hatte sich die Denkstätte der Verwaltung in einen Tempel voller Narren verwandelt.

Unter Fanfarenklängen marschiert die große närrische Familie mit den Tollitäten an der Spitze in den Saal. Dass sich die Euphorie schon vor den ersten Bühnenaktionen auf Rekordniveau befindet, liegt an der närrischen Verbundenheit des Publikums zu den höchsten Würdenträgern. Sie haben ihre karnevalistischen Wurzeln in der Narrenzunft. Kinderprinz Ruven I., der nie um einen Spruch verlegen ist, gibt sich erneut mit kesser Lippe. Tollität möge doch bitte seine Mütze abnehmen, bittet er den Hofmarschall um Amtshilfe. Als er den kahlen Schädel von Martin, I. erblickt, fragt er ihn, ob sich Leute mit Glatze eigentlich auch in die Haare kriegen können.

Echt Lekker Band begeistert die Jecken mit Bläck-Fööss-Hits

Die Band Echt Lekker riss die Jecken im Gelsenkirchener Hans-Sachs-Haus mit Hits der Kölner Kultband Bläck Fööss von den Sitzen. Foto: Michael Korte

Prinzessin Maxima I. huldigt dem großen Prinzenpaar lieber tänzerisch und mischt sich unter das Team der Junioren-Prinzengarde. Mal unter sanft schwingenden, mal feurigen Rhythmen bewegen sich die jungen Tänzerinnen. Die musikalischen und tänzerischen Ambitionen in der Prinzencrew sind offensichtlich. Prinzessin Martina III. mischt sich mit ihren beiden Hofdamen unter die Prinzengarde. Die setzt Drafi Deutschers Ohrwurm „Marmor, Stein und Eisen bricht“ mit Eleganz und Anmut tänzerisch auf der Bühne um. Auch die Jüngsten in der Minigarde wissen bereits, wie man sich auf der Bühne bewegen muss. Im Zweifel schaut man der Tanznachbarin auf die Beine, ob Bewegung und Rhythmus auch stimmen.

Als alte Hasen stellen sich die fünf Musiker der Echt Lekker Band diese Fragen nicht mehr. Sie lassen in ihrer nostalgischen Bläck-Fööss-Reise den Bär in Kölle tanzen, in der „Kaffeebud“ nachschenken oder jeden Narren „eene mittrinken“. Mit ihrer überzeugenden Revue an Klassikern treffen sie den Nerv des Publikums.

Närrische Nonnen erliegen wild tanzend den weltlichen Schwächen

Der Auftritt der Narrenzicken zählte zu den Höhepunkten der Prunksitzung der KG Narrenzunft im Gelsenkirchener Hans-Sachs-Haus. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Die Narrenzicken gehen auf originelle Mannsuche. Weder der Naturbusche vom Land noch der gekrönte König von Mallorca oder der muskelbepackte Tierfreund können überzeugen. Verwandlungsfähig zeigt sich die Damentruppe, als sie in Gewänder von Ordensschwestern schlüpft. Die Nonnen geben sich zunächst gottesfürchtig, erliegen dann wild tanzend weltlichen Schwächen.

Als Beckendörfer Knallköpp werfen sich Lydia und Rolf als altes Ehepaar Gemeinheiten an den Kopf. Die Stolpersteine in der Ehe tauchen unbegrenzt als unüberwindbares Hindernis für beide Partner auf. Wobei manch vermeintlicher Gag längst Staub angesetzt hat. Einheit dagegen zeichnet die „Energiebündel“ aus. Die athletisch und musikalisch geprägten Sketche der elf Männer in Latzhosen überzeugen und begeistern das Publikum. Sogar die Beinarbeit gelingt der Truppe in makelloser Harmonie und Beweglichkeit.

Teufelinnen animieren zum Mitsingen

Längst präsentieren sich die Mitglieder der Großen Garde professionell auf der Bühne. In ihrem Showtanz gestalten unternehmungslustige Schulmädchen den Unterricht auf besonders eigenwillige Art. In ihrer beweglichen Schule ist der Unterricht gefüllt mit Sprüngen, Grätschen, Flügen und Bodengymnastik. Die Perfektion der Show beeindruckt.

Zum Abschluss dürfen auch die Narren im Saal noch einmal aufdrehen. Die vier Teufel und zwei Teufelinnen der Neusser Musikgruppe Röbedeuker animieren mit ihren rheinischen Bestsellern zum Mitsingen. Bis weit nach Mitternacht feiert die Familie der Narrenzünftler noch im jeck gewordenen hohen Haus.