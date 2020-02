Gelsenkirchen-Feldmark. Der Freigang eines Häftlings aus Elsterwerda endete in Gelsenkirchen. Der 31-Jährige besuchte seine Mutter. Die Polizei konnte ihn festnehmen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchener Polizei findet Häftling am Haus der Mutter

Der unerlaubt überzogene Freigang eines Häftlings aus Elsterwerda endete in Gelsenkirchen. Der Mann wollte seine Mutter besuchen, die Polizei fand ihn dort.

Polizeibeamte nahmen am Samstagabend einen 31 Jahre alten Mann, gebürtig aus Elsterwerda, fest, der nach einem Freigang nicht in die Justizvollzugsanstalt in Bielefeld zurückgekehrt war. Als die Beamten um 21.10 Uhr die Wohnung der Mutter des Gesuchten an der Boniverstraße in der Feldmark überprüfen wollten, sprang der Gesuchte dort laut Polizei aus dem Fenster und versuchte zu fliehen. Er kam nicht weit. Die Polizisten konnten ihn im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung wenig später festnehmen.

Beim Sprung aus dem Fenster verletzt

Da sich der Häftling bei dem Sprung aus dem Fenster verletzt hatte, wurde er zunächst in einem Krankenhaus medizinisch versorgt, bevor er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

Mehr Nachrichten: Folgen Sie der Redaktion auf Facebook