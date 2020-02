Gelsenkirchener Polizei geht gegen mögliche Taschendiebe vor

Gelsenkirchen-Altstadt. Gegen mögliche Taschendiebe richtete sich ein Schwerpunkteinsatz der Polizei. 40 Personen und 30 Fahrzeuge wurden in Gelsenkirchen überprüft.

Präsenz zeigte die Polizei am Donnerstag bei einem Schwerpunkteinsatz in der Gelsenkirchener Innenstadt. Sie ging gegen mögliche Taschendiebe vor.

Im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes überprüfte die Gelsenkirchener Polizei im Bereich der Bahnhofstraße und des Hauptbahnhofs zwischen 10 und 18 Uhr in der Innenstadt etwa 40 Personen und 30 Fahrzeuge. Ein Taschendieb wurde zwar nicht erwischt, „aber es geht uns bei solchen Aktionen auch darum, Präsenz zu zeigen“, sagt Polizeisprecher Christopher Grauwinkel. Die Botschaft: „Wir sind hier, wir passen auf.“

Taschendiebe aus Gelsenkirchen fernhalten

Taschendiebe, aber auch andere Straftäter, so die Sicht der Polizei, „werden durch flächendeckende Polizeipräsenz und wiederkehrende Kontrollen verunsichert, abgeschreckt und aus Gelsenkirchen ferngehalten“.

Bei dem Schwerpunkteinsatz ahndeten die Einsatzkräfte auch Verkehrsverstöße. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und erhoben 20 Verwarngelder. „Da war so ziemlich alles dabei von nicht angeschnallt oder mit Handy am Steuer bis zur abgelaufenen TÜV-Plakette“, so der Polizeisprecher.