Gelsenkirchener Polizei stoppt Ladendieb auf frischer Tat

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Ertappt auf frischer Tat: Die Gelsenkirchener Polizei stellte am Mittwoch einen 38-Jährigen, nachdem er eine Flasche Alkohol geklaut hatte.

Auf frischer Tat ertappt: Am vergangenen Mittwoch, 22. Juli, wurde um 17.30 Uhr ein 38 Jahre alter Gelsenkirchener in einem Supermarkt an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord dabei beobachtet, wie er eine Flasche Alkohol in seinen Rucksack steckte.

Gelsenkirchen: Polzeibeamte fertigten Anzeige gegen 38-Jährigen

Schnell wurde klar, dass er den Laden verlassen wollte, ohne sie zu bezahlen. Hinter der Kasse sprach man ihn sofort an und rief die Polizei hinzu. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Ladendiebstahls gegen den Mann.

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier.